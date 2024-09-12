Хорватія оголосила про новий пакет допомоги Україні — Finance.ua

Хорватія оголосила про новий пакет допомоги Україні Вчора 12:21 — Казна та Політика

Хорватія оголосила про новий пакет допомоги Україні

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович 11 вересня відвідав Київ. Під час візиту очільник хорватського уряду оголосив про виділення 5 мільйонів євро допомоги Україні, які спрямують на відновлення енергетики.

Про це повідомили в Офісі президента України.

Під час візиту голова хорватського уряду оголосив 11 пакет військової допомоги. Йдеться про допомогу для відновлення української енергетики, зокрема про новий транш енергетичної підтримки обсягом 5 мільйонів євро.

Премʼєр Хорватії написав , що від початку повномасштабного вторгнення країна виділила Україні вже 300 мільйонів євро допомоги.

U Kijevu sam predsjedniku @ZelenskyyUa izrazio podršku u obrani slobode i neovisnosti 🇺🇦. Hrvatska snažno stoji uz #Ukraine! Dosadašnja pomoć iznosi 300 mln €, a dijelimo i naše iskustvo u humanitarnom razminiranju teritorija, procesuiranju ratnih zločina i na europskom putu. pic.twitter.com/vfsJ5YQEvb — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) September 11, 2024

Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Президент подякував Хорватії за ініціативу щодо проведення донорських конференцій з розмінування територій України, а також відзначив допомогу в лікуванні та реабілітації українських військових та їхніх рідних.

Нагадаємо, Андрей Пленкович прибув до Києва 11 вересня. Також до столиці приїхали президент Литви Гітанас Науседа, латвійська премʼєр-міністерка Евіка Сіліня, президент чеського Сенату Мілош Вистрчіл, державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Велика Британія оголосила про виділення щонайменше 242 млн фунтів стерлінгів на підтримку України на тлі безперервних російських атак, а також про розгортання 484 млн доларів фіскальної підтримки та постачання військового обладнання.

Блінкен оголосив про виділення гуманітарної та іншої допомоги Україні на загальну суму понад 700 мільйонів доларів.

hromadske За матеріалами:

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