День фінансів: деталі угоди щодо корисних копалин, $5 млн за «золоту картку» США, бронювання українців за кордоном — Finance.ua

День фінансів: деталі угоди щодо корисних копалин, $5 млн за «золоту картку» США, бронювання українців за кордоном Сьогодні 17:45

Середа, 26 лютого. Де вигідно отримувати пенсію та коли закінчується програма «Зимова єПідтримка».

Угода щодо корисних копалин. Україна та США фактично Україна та США фактично відпрацювали остаточний варіант угоди щодо рідкісноземельних копалин. Ця угода безпосередньо пов’язана з гарантіями безпеки України, і ні Президент Володимир Зеленський, ні Кабмін не розглядатимуть її без цього.

За словами економіста Володимира Ланди, Україна володіє надрами загальною вартістю $14,8 трлн. Водночас видобуток вугілля зараз на рівні 1910 року внаслідок окупації росією частини територій.

Україна після угоди про рідкісноземельні метали планує підписати з США ще одну угоду. Вона стосуватиметься інвестиційного фонду.

Індексація пенсій. Уряд Уряд ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня поточного року. Мінімальне підвищення пенсій становитиме не менше 100 гривень, а максимальний розмір індексації складе 1500 гривень.

Пенсіонери — ті, хто не змінюватимуть банк за перших негараздів, тому саме вони можуть вважатися найвідданішими клієнтами кожного банку. У новій статті ми зібрали перелік карток для пенсіонерів від п’яти банків України, аби показати, які картки фінустанови можуть запропонувати людям поважного віку:

Бронювання українців за кордоном. Українці, які перебувають в інших країнах, Українці, які перебувають в інших країнах, зможуть отримати бронь від мобілізації з подальшим працевлаштуванням в Україні у спеціальних закордонних центрах. Зараз в країнах найбільшого перебування українців створюються так звані Unity Hub — центри, які нададуть можливість у майбутньому долучати громадян до ринку праці в Україні з-за кордону.

«Золоті картки» за $5 млн. Президент США Дональд Трамп Президент США Дональд Трамп оголосив про запуск програми продажу «золотих карток» для заможних іноземців вартістю $5 млн. Ці картки надаватимуть право на проживання і роботу в Сполучених Штатах та полегшать процес отримання громадянства. На запитання журналістів про можливість продажу таких карток російським олігархам президент відповів: «Так, можливо».

Створення Вищого адміністративного суду. Верховна Рада у другому читанні Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт про створення Вищого адміністративного суду. Ухвалення цього законопроєкту є одним із маяків МВФ для надання Україні фінансової підтримки. Законопроєкт передбачає заснування двох судових інстанцій: Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

Також Рада ухвалила закон щодо визнання результатів навчання, здобутих громадянами України за кордоном.

«Зимова єПідтримка» добігає кінця. Прийом заявок на отримання коштів закінчується 28 лютого. Скористатися виплатою можна буде з 1 березня і до кінця 2025 року. Також Прийом заявок на отримання коштів закінчується 28 лютого. Скористатися виплатою можна буде з 1 березня і до кінця 2025 року. Також було анонсовано перевірки на доцільність отримання виплат.

Причини інфляції. Річна інфляція в Україні у січні 2025 року різко прискорилася до 12,9%. Цей показник перевищив траєкторію прогнозу Національного банку. Протягом 2022−2024 років українським підприємствам довелося стикатися з дефіцитом електроенергії, перешкодами в пошуку кадрів та вищими витратами на сировину, Річна інфляція в Україні у січні 2025 року різко прискорилася до 12,9%. Цей показник перевищив траєкторію прогнозу Національного банку. Протягом 2022−2024 років українським підприємствам довелося стикатися з дефіцитом електроенергії, перешкодами в пошуку кадрів та вищими витратами на сировину, пояснили в НБУ.

Як свідчать результати дослідження ЄБА, в Україні 21% підприємців вважають, що справи у їхнього бізнесу йдуть добре (проти 19% у 2023 році), 27,5% оцінюють ситуацію як нейтральну, водночас збільшилась частка респондентів, які оцінюють стан справ погано (з минулорічних 39% до 51,5%).

Польща готує новий пакет допомоги Україні. Польща Польща готує 46-й пакет допомоги Україні, який становитиме понад 200 мільйонів євро. Відносно ВВП країни, відносно можливостей, сьогодні гуманітарна допомога і військова допомога Польщі знаходиться в топі серед всіх країн світу, які надали підтримку Україні, заявив віцепрем’єр-міністр, голова Міністерства національної оборони Владислав Косіняк-Камиш.

Карта CUKR надаватиме українцям повний доступ до ринку праці та можливість ведення підприємницької діяльності в Польщі. Цей документ даватиме право українським біженцям на легальне перебування на термін 3 роки.

Вклади українців у банках зменшилися. За За даними ФГВФО, станом на 1 лютого 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб в українських банках склала 1 378,3 млрд грн. Це на 13,9 млрд грн менше, ніж було на початку року.

Штрафи за ПДР. Опендатабот Опендатабот повідомляє , що З 735 тис. відкритих торік протермінованих штрафів за порушення ПДР, 37% так й не були сплачені. Загалом у реєстрі налічується 1,8 млн штрафів станом на кінець минулого року. Кількість проваджень через несплачені штрафи стабільно росте. На 33% боргів побільшало торік, а у порівнянні до періоду напередодні повномасштабної — аж у 2,4 раза.

Раді повідомити, що Finance.ua запускає новий продукт для автомобілістів, які планують подорожі Європою, — купівлю електронних віньєток онлайн. Оформлення можна здійснити онлайн за декілька хвилин перед початком подорожі або навіть під час маршруту.

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