H&M закриває 160 магазинів по всьому світу

Шведський модний гігант H&M розпочав масштабний перезапуск своєї діяльності на тлі складних фінансових показників. Перший квартал 2026 року завершився для компанії падінням продажів на 10 відсотків.
Про це пише Pambianco.
Попри сподівання на швидке відновлення, березневі показники продемонстрували мінімальне зростання лише на 1 відсоток у постійній валюті.
Для стабілізації ситуації група оприлюднила план роздрібної торгівлі, що передбачає закриття 160 магазинів по всьому світу протягом поточного року. Проте це компенсують відкриттям 80 нових магазинів у всіх регіонах, причому більшість із них — на ринках, що розвиваються.

Скорочення штату

Окрім закриття магазинів, зміни торкнулися і креативного сектору. За даними Agence France-Presse, компанія розглядає можливість ліквідації паризького ательє бренду & Other Stories.
План передбачає скорочення 26 із 28 посад дизайнерів та менеджерів із закупівель з метою перенесення всієї команди до Стокгольма.
Профспілка Force Ouvrière зазначає, що під скорочення потрапляють переважно досвідчені співробітниці, які працювали в компанії понад десять років.
Представники профспілки пов’язують такі кроки з наміром керівництва максимально знизити витрати після призначення нового художнього керівника Джонатана Сондерса.

Ставка на екологічність

Паралельно з економією H&M намагається утримати клієнтів за допомогою стратегії сталого розвитку. Згідно з останнім звітом, компанії вдалося скоротити викиди на 34,6 відсотка порівняно з рівнем 2019 року.
Наразі бренд використовує понад 90 відсотків матеріалів із відновлюваних джерел. Керівництво усвідомлює, що самих лише екологічних гасел недостатньо для повернення покупців, тому фокусується на інформуванні споживачів про реальний прогрес у сфері «зеленого» виробництва та підвищенні сприйняття якості товарів.
Нагадаємо, в лютому H&M Hennes & Mauritz AB оголосив про запуск онлайн-магазину в Україні. Відтепер українські покупці можуть замовляти продукцію бренду через офіційний сайт hm.com.
За матеріалами:
Діло
