Польща готує 46-й пакет допомоги Україні — Finance.ua

Польща готує 46-й пакет допомоги Україні Сьогодні 08:30 — Казна та Політика

Польща готує 46-й пакет допомоги Україні

Польща готує 46-й пакет допомоги Україні, який становитиме понад 200 мільйонів євро, заявив у вівторок віцепрем’єр-міністр, голова Міністерства національної оборони Владислав Косіняк-Камиш.

«Наразі ми готуємо 46-ту допомогу Україні, яка буде коштувати понад 200 мільйонів євро. Це іноді більше, ніж деякі країни Європи пожертвували за весь час війни. Це 46-й внесок, і ми будемо продовжувати допомагати, я хотів би це підкреслити. Ми будемо тренувати українських солдатів, і ми виконали цю місію. З 80−90 тисяч солдатів, яких підготували країни Європейського Союзу, Польща підготувала близько третини — 28 тис. Ми готові тренувати далі на нашій території. Ми є лідером у цій сфері», — заявив Косіняк-Камиш у вівторок на відкритті конференції в Сенаті з нагоди третьої річниці повномасштабної агресії росії проти України.

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Він підкреслив, що Польща, як країна, «була лідером у допомозі», коли мова йшла про військову підтримку.

«Я пам’ятаю ті засідання Ради національної безпеки, коли я тоді був в опозиції, але тоді була спільність дій і опозиції, і влади. Ні в кого не було сумнівів, що треба передавати техніку. Коли деякі люди думали, що давати, дивилися на свої склади, з Польщі йшли танки, йшла важка техніка, йшли боєприпаси. Ми доставили все, що було можливо», — сказав він.

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Косіняк-Камиш зазначив, що «відносно нашого ВВП, відносно наших можливостей, сьогодні гуманітарна допомога і військова допомога знаходиться в топі серед всіх країн світу, які надали підтримку Україні».

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про підготовлений до відправки 46-й пакет допомоги для України 15 січня на пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві.

«Ще одна 46-та допомога вже готова. Найближчим часом розпочнуться поставки. Цього разу допомога на понад 200 мільйонів євро», — сказав Туск.

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