Укараїнці збільшили борги за штрафи ПДР в 2,4 рази (інфографіка) — Finance.ua

Укараїнці збільшили борги за штрафи ПДР в 2,4 рази (інфографіка) Сьогодні 11:44 — Особисті фінанси

Укараїнці збільшили борги за штрафи ПДР в 2,4 рази (інфографіка)

З 735 тис. відкритих торік протермінованих штрафів за порушення ПДР, 37% так й не були сплачені. Загалом у реєстрі налічується 1,8 млн штрафів станом на кінець минулого року.

Про це пише Опендатабот

Кількість проваджень через несплачені штрафи стабільно росте. На 33% боргів побільшало торік, а у порівнянні до періоду напередодні повномасштабної — аж у 2,4 раза.

83% боржників по штрафах ПДР торік — чоловіки. Майже половина проваджень, відкритих у 2024, припадає на чоловіків 25−45 років. Водночас частка порушень серед жінок росте рік до року. Якщо у 2021 році таких проваджень було лише 9%, то наразі побільшало до 17%.

Регіони

10,4% усіх боргів за несплачені штрафи зафіксували на Дніпропетровщині. Майже стільки ж (10,3%) проваджень відкрито у столиці. Трійку лідерів закриває Одещина — 7,8%.

За останній рік в усіх областях окрім Харківської (-2%) стався приріст порушень ПДР.

Найсуттєвіше зросли показники Тернопільщини — на 81%. В Івано-Франківській області приріст склав 60%, а в Закарпатській — +57%.

У 3 рази, в середньому, побільшало протермінованих та несплачених штрафів порівняно з 2021 роком.

Найбільший приріст у Закарпатській області — аж у 5 разів. На Одещині та Тернопільщині — майже у 4 рази. Поменшало проваджень на Луганщині (-89.7%), Донеччині (-30.4%) та Херсонщині (-27.2%).

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