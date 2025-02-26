Укараїнці збільшили борги за штрафи ПДР в 2,4 рази (інфографіка) — Finance.ua
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Укараїнці збільшили борги за штрафи ПДР в 2,4 рази (інфографіка)

Особисті фінанси
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Укараїнці збільшили борги за штрафи ПДР в 2,4 рази (інфографіка)
Укараїнці збільшили борги за штрафи ПДР в 2,4 рази (інфографіка)
З 735 тис. відкритих торік протермінованих штрафів за порушення ПДР, 37% так й не були сплачені. Загалом у реєстрі налічується 1,8 млн штрафів станом на кінець минулого року.
Про це пише Опендатабот.
Кількість проваджень через несплачені штрафи стабільно росте. На 33% боргів побільшало торік, а у порівнянні до періоду напередодні повномасштабної — аж у 2,4 раза.
Укараїнці збільшили борги за штрафи ПДР в 2,4 рази (інфографіка)
83% боржників по штрафах ПДР торік — чоловіки. Майже половина проваджень, відкритих у 2024, припадає на чоловіків 25−45 років. Водночас частка порушень серед жінок росте рік до року. Якщо у 2021 році таких проваджень було лише 9%, то наразі побільшало до 17%.
Укараїнці збільшили борги за штрафи ПДР в 2,4 рази (інфографіка)

Регіони

10,4% усіх боргів за несплачені штрафи зафіксували на Дніпропетровщині. Майже стільки ж (10,3%) проваджень відкрито у столиці. Трійку лідерів закриває Одещина — 7,8%.
За останній рік в усіх областях окрім Харківської (-2%) стався приріст порушень ПДР.
Найсуттєвіше зросли показники Тернопільщини — на 81%. В Івано-Франківській області приріст склав 60%, а в Закарпатській — +57%.
Укараїнці збільшили борги за штрафи ПДР в 2,4 рази (інфографіка)
У 3 рази, в середньому, побільшало протермінованих та несплачених штрафів порівняно з 2021 роком.
Найбільший приріст у Закарпатській області — аж у 5 разів. На Одещині та Тернопільщині — майже у 4 рази. Поменшало проваджень на Луганщині (-89.7%), Донеччині (-30.4%) та Херсонщині (-27.2%).
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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