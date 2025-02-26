🆕 Новинка на Finance.ua. Електронна віньєтка на авто для подорожей по Європі — Finance.ua

🆕 Новинка на Finance.ua. Електронна віньєтка на авто для подорожей по Європі Сьогодні 15:10 — Страхування

🆕 Новинка на Finance.ua. Електронна віньєтка на авто для подорожей по Європі

Фінансовий портал Finance.ua запускає новий продукт для автомобілістів, які планують подорожі Європою, — купівлю електронних віньєток онлайн.

🛣 Що таке електронна віньєтка?

Електронна віньєтка є сучасною формою оплати за користування платними дорогами у Європі. Вона підтверджує сплату транспортного податку в електронному форматі, що є обов’язковим для автомобілів з чотирма колесами та загальною вагою до 3,5 тонн.

🔔 Тепер автомобілістам не потрібно шукати пункти продажу віньєток за кордоном. Оформлення можна здійснити онлайн за декілька хвилин перед початком подорожі або навіть під час маршруту.

‼️Переваги оформлення віньєтки на Finance.ua:

1️⃣ Цілодобова доступність. Купуйте віньєтки будь-коли та з будь-якого місця.

2️⃣ Прозорі ціни. Система розраховує вартість залежно від маршруту, з можливістю сплати за всі необхідні віньєтки одним платежем.

3️⃣ Миттєве оформлення. Електронна віньєтка починає діяти одразу після оплати у вибраний день.

🌎 Електронна віньєтка підійде для подорожей у: Австрію, Болгарію, Угорщину, Чехію, Молдову, Румунію, Словаччину, Словенію, Швейцарію.

Вона не потребує наклеювання на лобове скло автомобіля, запис зберігається у системі, а контроль здійснюється за номерним знаком авто за допомогою камер або патрульних.

Купуйте електронну віньєтку для проїзду по платним дорогам Європи за кілька хвилин і подорожуйте без штрафів.

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