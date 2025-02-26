Справи йдуть погано у понад 50% українських підприємців — дослідження Сьогодні 16:01 — Особисті фінанси

Справи йдуть погано у понад 50% українських підприємців — дослідження

В Україні 21% підприємців вважають, що справи у їхнього бізнесу йдуть добре (проти 19% у 2023 році), 27,5% оцінюють ситуацію як нейтральну, водночас збільшилась частка респондентів, які оцінюють стан справ погано (з минулорічних 39% до 51,5%).

Про це повідомила Європейська Бізнес Асоціація з посиланням на результати дослідження «Індекс настроїв малого бізнесу» за 2024 рік.

Інтегральна оцінка індексу знизилася до 2,3 балів з 5 можливих (у 2023 році — 2,5), що свідчить про негативну динаміку настроїв підприємців.

Інфографіка: eba.com.ua

Водночас малий бізнес оцінює поточну ситуацію дещо краще, аніж в розпал пандемії коронавірусу, коли був зафіксований історичний мінімум Індексу — 2,2 бали у 2020 році.

У 2024 році падіння продемонстрували всі компоненти Індексу — оцінка поточного стану МСБ, оцінка змін за останні пів року та очікувань від наступних пів року та оцінка економічної ситуації. Найнижчий показник серед складників Індексу отримала оцінка економічної ситуації — 1,9 балів, а найвищий — прогнози щодо змін у наступні 6 місяців — 2,6 балів.

Інфографіка: eba.com.ua

Динаміка оцінок за останні 6 місяців демонструє негативний тренд:

62% підприємців повідомили про погіршення стану справ;

26% - не зафіксували змін;

12% - відзначили покращення.

Прогнози на наступні пів року також стали більш стриманими. Лише 22% підприємців очікують покращення (було 37%), тоді як 47% вважають, що ситуація погіршиться (було 35%). Частка тих, хто не очікує змін, зросла до 31%.

Інфографіка: eba.com.ua

До того ж, переважно негативно підприємці оцінюють економічну ситуацію в Україні:

54% вважають ситуацію несприятливою;

41% - катастрофічною;

5% оцінюють економічну ситуацію як сприятливу.

Наміри МСБ щодо розширення бізнесу дещо уповільнились:

частка підприємців, які планують розширення, скоротилася з 79% до 67%;

25% підприємців планують відкривати нові напрями виробництва;

13% - розширювати географію діяльності;

14% прагнуть вийти на зовнішні ринки;

17% компаній вже експортують товари чи послуги за кордон (зростання з 14% у 2023 році).

Інфографіка: eba.com.ua

Плани щодо зміни заробітної плати майже не змінилися:

не змінюватиме 61,7% проти 62% у 2023 році;

планують скорочувати — 13,2%;

планують підвищувати — 25,1%.

Інфографіка: eba.com.ua

Бізнес також поділився, як планує вирішувати питання із кадровим дефіцитом. Здебільшого респонденти будуть утримувати персонал підвищенням заробітної плати (20.3%), також планують найм осіб пенсійного віку (15.5%) й молоді до 25 років (13.7%). 16% планують скорочення або закриття бізнес-діяльності. 35.6% респондентів не відчувають кадрового дефіциту.

Інфографіка: eba.com.ua

Головними викликами для малого бізнесу залишаються війна, низька купівельна спроможність населення, зростання цін, нестабільність економіки, атаки на енергосистему та фіскальний тиск.

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