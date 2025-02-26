Тисяча Зеленського: «Зимова єПідтримка» добігає кінця — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Тисяча Зеленського: «Зимова єПідтримка» добігає кінця

Казна та Політика
53
Тисяча Зеленського: «Зимова єПідтримка» добігає кінця
Тисяча Зеленського: «Зимова єПідтримка» добігає кінця
«Зимова єПідтримка» добігає кінця, тож з’явилося важливе уточнення щодо програми. Воно може вплинути на подальші умови використання коштів або процедуру їх отримання.
Протягом трьох місяців дії програми більшість українців спрямовували отримані кошти на оплату комунальних послуг.
Перша віцепрем’єрка та міністерка економіки України Юлія Свириденко, підкреслила успішність програми. За її словами, всі витрачені громадянами кошти залишилися в українській економіці, що одночасно підтримало населення та стимулювало економічний розвиток.
Що треба знати про «Зимову єПідтримку»:
  • Прийом заявок на отримання коштів закінчується 28 лютого;
  • Скористатися виплатою можна буде з 1 березня і до кінця 2025 року;
  • Кошти залишаться на картці Національного кешбеку і не зникнуть, поки їх не використають.

Перевірка доцільності виплат

Разом із цим, було анонсовано перевірки на доцільність отримання виплат. Однак вони стосуватимуться лише тих громадян, які виїхали за кордон, але, попри це, подали заявку на допомогу.
Програма «Зимова єПідтримка» орієнтована на підтримку тих, хто перебуває в Україні, і не поширюється на біженців за кордоном. Виплати передбачені для кожного дорослого і дитини, які залишаються на території країни.
За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.