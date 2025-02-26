Зеленський анонсував ще одну угоду з США: про що вона буде — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зеленський анонсував ще одну угоду з США: про що вона буде

116
Зеленський анонсував ще одну угоду з США: про що вона буде
Зеленський анонсував ще одну угоду з США: про що вона буде
Україна після угоди про рідкісноземельні метали планує підписати з США ще одну угоду. Вона стосуватиметься інвестиційного фонду.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу.
«Наступна угода буде більш серйозною і складною — наступна угода про фонд, і там будуть уже якісь партнерські відносини, гроші тощо. Наступна угода матиме обов’язкову ратифікацію в парламенті України, я не знаю про Конгрес США», — розповів президент.
При цьому, за його словами, угода про рідкісноземельні метали, яку планують укласти Україна і США, передбачає відшкодування 50% доходів. Також Україна має розібратися з ліцензіями та провести аудит.
«50% (доходів України з продажу рідкісноземельних ресурсів. — Ред.) іде у фонд. Наступні угоди будуть говорити, як може працювати партнерство», — уточнив він.

Угода про рідкісноземи

Нагадаємо, Україна та США зараз домовляються про укладення угоди щодо рідкісноземельних металів.
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що така угода передбачає створення інвестиційного фонду, в якому управлінські та економічні права матимуть США.
За попередніми даними, Україна повинна буде вносити в такий фонд 50% прибутку з продажу рідкісноземельних ресурсів, нафти і газу.
Учора, 25 лютого, стало відомо, що Україна та США погодили деталі такої угоди.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.