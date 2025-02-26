Зеленський анонсував ще одну угоду з США: про що вона буде — Finance.ua

Зеленський анонсував ще одну угоду з США: про що вона буде Сьогодні 17:10

Зеленський анонсував ще одну угоду з США: про що вона буде

Україна після угоди про рідкісноземельні метали планує підписати з США ще одну угоду. Вона стосуватиметься інвестиційного фонду.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу.

«Наступна угода буде більш серйозною і складною — наступна угода про фонд, і там будуть уже якісь партнерські відносини, гроші тощо. Наступна угода матиме обов’язкову ратифікацію в парламенті України, я не знаю про Конгрес США», — розповів президент.

При цьому, за його словами, угода про рідкісноземельні метали, яку планують укласти Україна і США, передбачає відшкодування 50% доходів. Також Україна має розібратися з ліцензіями та провести аудит.

«50% (доходів України з продажу рідкісноземельних ресурсів. — Ред.) іде у фонд. Наступні угоди будуть говорити, як може працювати партнерство», — уточнив він.

Угода про рідкісноземи

Нагадаємо, Україна та США зараз домовляються про укладення угоди щодо рідкісноземельних металів.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що така угода передбачає створення інвестиційного фонду, в якому управлінські та економічні права матимуть США.

За попередніми даними, Україна повинна буде вносити в такий фонд 50% прибутку з продажу рідкісноземельних ресурсів, нафти і газу.

Учора, 25 лютого, стало відомо, що Україна та США погодили деталі такої угоди.

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