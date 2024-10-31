День фінансів: держбюджет-2025, облікова ставка, закон про угоди зі слідством — Finance.ua

День фінансів: держбюджет-2025, облікова ставка, закон про угоди зі слідством Сьогодні 17:45

У четвер, 31 жовтня, НБУ ухвалив рішення щодо облікової ставки, Рада схвалила держбюджет-2025 у першому читанні, а президент підписав закон, який розблоковує €4 мільярди за програмою Ukraine Facility Plan.

Держбюджет-2025. Верховна Рада схвалила висновки та пропозиції народних депутатів до проєкту закону про держбюджет на 2025 рік. Як Верховна Рада схвалила висновки та пропозиції народних депутатів до проєкту закону про держбюджет на 2025 рік. Як повідомив член фінансового комітету Ярослав Железняк, жодної правки, окрім правки по зарплатах прокурорів, не змінили.

Облікова ставка. Правління Національного банку Правління Національного банку ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 13%. Оновлений прогноз НБУ передбачає триваліше утримання облікової ставки на рівні 13% - щонайменше до літа 2025 року.

Також НБУ погіршив прогноз щодо зростання споживчих цін в Україні у 2024 році до 9,7%. У липні НБУ прогнозував інфляцію на рівні 8,5%.

Крім того, Нацбанк прогнозує зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2024 році на 4,0%. Прогноз покращений в порівнянні з липнем (3,7%).

Держборг України. За За даними Міністерства фінансів, державний та гарантований державою борг України з початку 2024 року став дешевшим на понад 20%. З початку 2024 року станом на 30 вересня середньозважена його вартість скоротилася на 21,8% - з 6,24 до 4,88%. Середня строковість державного боргу складає понад 11 років.

Курс долара та інфляція у 2025 році. Як Як прогнозують аналітики Dragon Capital, фундаментальний інфляційний тиск буде поступово вщухати завдяки стабілізації цін на електроенергію для промислових споживачів. Також у компанії прогнозують послаблення курсу до 45 грн/долар до кінця 2025 року і середньорічний курс на рівні 43 грн/долар.

Якщо ви вже маєте активи в доларах, додавання криптовалюти може допомогти диверсифікувати ваш портфель. У криптовалюті дійсно можна заробляти. Однією з можливостей трошки «піднятися» на крипті є аірдропи. У новій статті Finance.ua розповість не лише про те, що саме варто знати щодо аірдропів, а й про те, яким чином їх можна отримати:

Закон про угоди зі слідством. Президент України Володимир Зеленський Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 12 039 про угоди зі слідством у корупційних справах. Закон забороняє укладати угоди з організатором злочину, окрім випадку, коли фігурант справи погоджується викрити іншого організатора.

Нові санкції США. Сполучені Штати Сполучені Штати запроваджують санкції проти близько 400 фізичних осіб і компаній за їхню допомогу росії з обходом обмежень, введених за її війну проти України. У санкційному списку опинилися десятки компаній з різних країн, зокрема Китаю, Індії, Малайзії, Таїланду, Туреччини та ОАЕ.

Відмітимо, що Швейцарія приєдналася до останніх обмежувальних заходів Євросоюзу щодо білорусі, ухвалених в червні 2024 року, з невеликими винятками.

Щорічні $3,8 млрд від Великої Британії. Міністерка фінансів Великої Британії Рейчел Рівз Міністерка фінансів Великої Британії Рейчел Рівз представила в парламенті проєкт бюджету на 2025 рік. Королівство закладе у свій військовий бюджет 3,8 мільярда доларів на щорічну підтримку України.

Спецдепартаменти для біженців за кордоном. Зеленський Зеленський повідомив , що українська влада зараз працює над поверненням українців з-за кордону. Незабаром уряд створить цільові департаменти в інших країнах, першими будуть Німеччина та Польща.

За словами Зеленського, у Німеччині мінімум 300 тисяч українців не працюють і не роблять спроб працевлаштуватися. На його думку, коли соціальна підтримка ФРН буде припинена, вони будуть змушені повернутися.

«Тисяча Зеленського». Як Як повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, кошти на виплати українцям по 1000 гривень візьмуть з допомоги міжнародних партнерів. За її словами, на сім’ю це буде в середньому п’ять тисяч гривень. Це створить «внутрішній попит і допоможе населенню».

У Нацбанку впевнені , що ця програма навряд чи матиме небезпечний ефект на ціни в України.

А ось фінансовий експерт Олексій Козирєв у новому відео на нашому YouTube-каналі висловив протилежну думку. Чому він так вважає, дивіться за посиланням:

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