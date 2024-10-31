Нацбанк покращив прогноз зростання економіки України в 2024−2025 роках — Finance.ua
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Нацбанк покращив прогноз зростання економіки України в 2024−2025 роках

Казна та Політика
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Нацбанк покращив прогноз зростання економіки України в 2024−2025 роках
Нацбанк покращив прогноз зростання економіки України в 2024−2025 роках
Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2024 році на 4,0%. Прогноз покращений в порівнянні з липнем (3,7%).
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу на Youtube.
За прогнозом НБУ, у 2025 році економіка зросте на 4,3% (попередній прогноз — 4,1%), у 2026 році ВВП збільшиться на 4,6% (попередній прогноз — 4,8%).
Як зазначив Пишний, зростання економіки триває, хоча й залишається обмеженим через вплив війни. Хвилі атак РФ на енергетичну інфраструктуру, пожвавлення міграції та брак трудових ресурсів гальмували відновлення економіки, однак реальний ВВП надалі зростав — як у II, так і III кварталах 2024 року.
«Менший, ніж очікувалося, дефіцит електроенергії та дещо вищі врожаї ранніх зернових культур дали змогу НБУ підвищити прогноз зростання реального ВВП у 2024 році — до 4%», — сказав він.
Пишний заявив, що значні бюджетні стимули, підкріплені суттєвими обсягами міжнародного фінансування, збільшення доходів домогосподарств, а також нарощування випуску в рослинництві та стійкий зовнішній попит сприятимуть подальшому зростанню української економіки — на 4,3−4,6% у 2025−2026 роках.
За матеріалами:
РБК-Україна
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