Швейцарія приєдналась до останніх санкцій ЄС проти білорусі з кількома винятками — Finance.ua
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Швейцарія приєдналась до останніх санкцій ЄС проти білорусі з кількома винятками

Світ
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Швейцарія приєдналась до останніх санкцій ЄС проти білорусі з кількома винятками
Швейцарія приєдналась до останніх санкцій ЄС проти білорусі з кількома винятками
Швейцарія приєдналася до останніх обмежувальних заходів Євросоюзу щодо білорусі, ухвалених в червні 2024 року, з невеликими винятками.
Про це оголосила пресслужба уряду Швейцарії.
30 жовтня Федеральна рада ухвалила нові обмеження проти білорусі, що набувають чинності з наступного дня. Таким чином Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС проти білорусі, запроваджених 29 червня 2024 року.
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«Цим рішенням Федеральна рада продовжує тісне партнерство, що існує між Швейцарією та ЄС у питанні санкцій… Мета цього узгодження заходів — запобігти будь-якому обходу санкцій», — зазначили у комюніке.
Серед іншого, йдеться про заборону інвестицій в енергетичний сектор білорусі, імпортні та експортні обмеження. Як і у випадку санкцій проти росії, експортери зобов’язані прописувати у контрактах з третіми країнами заборону реекспорту до білорусі проданих їм підсанкційних товарів.
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Водночас, Швейцарія не стала запроваджувати у себе передбачене цим пакетом санкцій зобов’язання для економічних операторів гарантувати, що їхні філіали у третіх країнах не будуть порушувати санкції, а також зобов’язання «обачності» для запобігання реекспорту до білорусі високопріоритетних товарів — з аргументацією, що швейцарські компанії і так зобов’язані законом дотримуватися санкцій. Також не включили розширення заборони на транспортування товарів.
Нагадаємо, США 30 жовтня наклали санкції на 400 осіб і компаній, зокрема за допомогу рф з обходом обмежень.
За матеріалами:
Європейська правда
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