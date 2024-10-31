Швейцарія приєдналась до останніх санкцій ЄС проти білорусі з кількома винятками — Finance.ua

Швейцарія приєдналась до останніх санкцій ЄС проти білорусі з кількома винятками Сьогодні 12:38 — Світ

Швейцарія приєдналась до останніх санкцій ЄС проти білорусі з кількома винятками

Швейцарія приєдналася до останніх обмежувальних заходів Євросоюзу щодо білорусі, ухвалених в червні 2024 року, з невеликими винятками.

Про це оголосила пресслужба уряду Швейцарії.

30 жовтня Федеральна рада ухвалила нові обмеження проти білорусі, що набувають чинності з наступного дня. Таким чином Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС проти білорусі, запроваджених 29 червня 2024 року.

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«Цим рішенням Федеральна рада продовжує тісне партнерство, що існує між Швейцарією та ЄС у питанні санкцій… Мета цього узгодження заходів — запобігти будь-якому обходу санкцій», — зазначили у комюніке.

Серед іншого, йдеться про заборону інвестицій в енергетичний сектор білорусі, імпортні та експортні обмеження. Як і у випадку санкцій проти росії, експортери зобов’язані прописувати у контрактах з третіми країнами заборону реекспорту до білорусі проданих їм підсанкційних товарів.

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Водночас, Швейцарія не стала запроваджувати у себе передбачене цим пакетом санкцій зобов’язання для економічних операторів гарантувати, що їхні філіали у третіх країнах не будуть порушувати санкції, а також зобов’язання «обачності» для запобігання реекспорту до білорусі високопріоритетних товарів — з аргументацією, що швейцарські компанії і так зобов’язані законом дотримуватися санкцій. Також не включили розширення заборони на транспортування товарів.

Нагадаємо, США 30 жовтня наклали санкції на 400 осіб і компаній, зокрема за допомогу рф з обходом обмежень.

Європейська правда За матеріалами:

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