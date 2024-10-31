НБУ погіршив прогноз з інфляції — Finance.ua

НБУ погіршив прогноз з інфляції
Національний банк України погіршив прогноз щодо зростання споживчих цін в Україні у 2024 році до 9,7%. У липні НБУ прогнозував інфляцію на рівні 8,5%.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
У наступні місяці ціновий тиск зберігатиметься через подальший вплив чинників з боку пропозиції продовольчих товарів, розширення бюджетних видатків, високі темпи зростання заробітних плат і збільшення енергодефіциту під час опалювального сезону. У результаті інфляція сягне 9,7% на кінець 2024 року.
Водночас навесні 2025 року інфляція почне знижуватися. Сповільненню темпів зростання цін наступного року сприятимуть зважена монетарна політика НБУ, послаблення зовнішнього цінового тиску, поліпшення ситуації в енергосекторі й збільшення врожаїв.
Прогноз НБУ передбачає зниження інфляції до 6,9% наприкінці 2025 року та її приведення до цілі 5% у 2026 році.
Ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку залишається перебіг повномасштабної війни.
Війна триває. Відповідно зберігаються ризики подальшого зниження економічного потенціалу, зокрема через втрати людей, територій і виробництв. Швидкість повернення економіки до нормальних умов функціонування залежатиме від характеру і тривалості війни.
Крім того, російська агресія й надалі генерує такі ризики:
- виникнення додаткових бюджетних потреб, передусім для підтримання обороноздатності;
- можливе додаткове підвищення податків, що, залежно від параметрів, може посилювати ціновий тиск;
- подальше пошкодження інфраструктури, передусім енергетичної та портової, що обмежуватиме економічну активність і тиснутиме на ціни з боку пропозиції;
- поглиблення негативних міграційних тенденцій та подальше розширення дефіциту робочої сили на внутрішньому ринку праці.
Зберігається також ризик посилення геополітичної напруженості у світі на тлі війни на Близькому Сході, електоральних циклів в окремих країнах і намагань росії сформувати коаліцію держав для конфронтації з демократичним світом.
Водночас зберігається ймовірність реалізації низки позитивних сценаріїв, пов’язаних, зокрема, з подальшим пришвидшенням євроінтеграційних процесів та відновлювальних робіт в енергетиці.
З метою підтримання стійкості валютного ринку, приведення інфляції до цілі впродовж наступних років та збереження контролю за інфляційними очікуваннями Правління НБУ вирішило залишити облікову ставку на рівні 13%
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