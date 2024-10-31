Зеленський підписав закон про угоди зі слідством — Finance.ua

Зеленський підписав закон про угоди зі слідством Сьогодні 17:00 — Казна та Політика

Зеленський підписав закон про угоди зі слідством

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 12 039 щодо вдосконалення регулювання угод про визнання винуватості у провадженнях щодо корупційних правопорушень.

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк у Telegram.

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«Вчора направлено на підпис — сьогодні вже законопроєкт про угоди зі слідством підписано. Саме як і треба було, 31 жовтня. Тому гроші по траншу на 4 млрд євро будуть», — зазначив він.

Що передбачає закон

Закон вводить нову статтю, яка дозволяє у випадку співпраці зі слідством через викриття співучасників та відшкодування шкоди призначати менший строк ув’язнення ніж вимагає кодекс. Наприклад 5 замість 8 років.

При цьому суд зможе визначити як додаткове покарання штраф:



за нетяжкі злочини: від 20 тис. до 120 тис. НМДГ

за тяжкі злочини: від 120 тис. до 6 млн НМДГ.

за особливо тяжкі злочини: від 270 тис. до 12 млн НМДГ

Також суд зможе в таких випадках конфіскувати майно фігуранта, якщо цей вид покарання буде узгоджено.

При цьому цей інструмент не можна буде застосовувати за загальним правилом до організаторів схем за винятком випадку, що такий організатор викриє іншого організатора.

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Якщо мова йде про злочини меншої тяжкості і якщо це невеликі схеми без співучасників, то зменшене ув’язнення зможе отримати фігурант, який повністю відшкодовує збитки, сплачує штраф та може отримати додатково конфіскацію.

Довідка Finance.ua:

це закон треба було підписати до 31 жовтня, щоб отримати транш за програмою Ukraine Facility Plan на 4 млрд євро.

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