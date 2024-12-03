День фінансів: цілі зимової роздачі по 1000 грн, відновлення бронювання, підробіток на новорічні свята — Finance.ua

День фінансів: цілі зимової роздачі по 1000 грн, відновлення бронювання, підробіток на новорічні свята Сьогодні 17:30

У вівторок, 3 грудня, в новому матеріалі Finance.ua розповідає про те, які автомобілі можна придбати на українському ринку за 1−2 тис. доларів:

Основні цілі зимової роздачі по 1000 гривень. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль в етері національного телемарафону Прем’єр-міністр Денис Шмигаль в етері національного телемарафону назвав три основні цілі зимової роздачі по 1000 гривень в межах програми «єПідтримка».

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Заяви про відшкодування збитків, завданих рф. У 2025 році Міністерство цифрової трансформації планує запустити всі 45 категорій заяв про відшкодування збитків, завданих росією. Про це У 2025 році Міністерство цифрової трансформації планує запустити всі 45 категорій заяв про відшкодування збитків, завданих росією. Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

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На порталі «Дія» відновили бронювання працівників від мобілізації.

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