Міноборони планує додати функцію трекінгу повісток у «Резерв+» — Finance.ua

Міноборони планує додати функцію трекінгу повісток у «Резерв+» Сьогодні 16:43 — Казна та Політика

Міноборони планує додати функцію трекінгу повісток у «Резерв+»

Міноборони технічно може створити в застосунку «Резерв+» функцію трекінгу повісток, аби було зручно відслідковувати всі етапи надсилання паперової повістки. Якщо ця ідея буде підтримана урядом, таку функцію буде запроваджено.

Ппро це в телеефірі повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

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«Ми бачимо багато запитів від наших бізнесів, компаній, найманих працівників, взагалі від користувачів, що було б добре, якби в Резерв+ можна було відслідковувати всі етапи надсилання паперової повістки — деталі, статус документа тощо. Буває таке, що повістка приходить по пошті, і людина не в курсі, можливо, вона в іншому місті, у відрядженні, у відпустці, і через це можна отримати штраф. Насправді технічно реалізувати такий трекінг не складно. Ми зараз опрацьовуємо нормативну частину, оцінюємо всі плюси і мінуси, всі можливі вузькі місця. І якщо ця ідея буде підтримана урядом, якщо ми приймемо відповідне законодавство, то технологічно ми це зможемо розробити достатньо швидко», — повідомила Черногоренко.

Нагадаємо, в Україні незабаром запровадять електронну систему військового обліку через застосунок «Резерв+», що базується на реєстрі «Оберіг». Ця новаційна система міститиме важливу інформацію про військовий облік, придатність до служби і причини зняття з обліку. Причому всі дані надходитимуть безпосередньо з державних баз даних та військкоматів (ТЦК).

Міністерство оборони України спільно з Міністерством охорони здоров’я представили проєкт реформи військово-лікарських комісій (ВЛК), покликаний суттєво змінити застарілу систему. Військовозобов’язані зможуть самостійно обрати лікарню, де проходитимуть медогляд. Впровадження реформи відбуватиметься у три етапи та має завершитися у листопаді 2025 року.

Укрінформ За матеріалами:

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