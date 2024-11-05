У «Резерв+» розпочали тестування онлайн-відстрочок: хто отримає першим — Finance.ua

У «Резерв+» розпочали тестування онлайн-відстрочок: хто отримає першим Сьогодні 10:01

У «Резерв+» розпочали тестування онлайн-відстрочок: хто отримає першим

У сервісі «Резерв+» розпочали бета-тестування функції онлайн-відстрочки від мобілізації.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони із цифровізації Катерина Черногоренко.

Першими протестують нову функцію студенти та аспіранти, що заповнили онлайн-форму. Після цього до тестування долучаться люди з інвалідністю та багатодітні.

Ті, хто вже має відстрочку не матимуть змоги оформити її у цифровому форматі до моменту завершення дії чинної, адже не може бути двох активних відстрочок.

За словами Черногоренко, до початку повноцінної роботи сервісу залишились «лічені дні».

Раніше Черногоренко зазначала, що ця функція поліпшить життя громадян. Вона фактично призведе до того, що українці не потребуватимуть офлайн візиту. Їм не потрібно буде стояти в чергах та витрачати свій час.

«Оскільки людям буде дана можливість зайти в декілька кліків в застосунок, надіслати запит і вже за лічені хвилини, якщо інформація про цей статус підтверджується в інших реєстрах, відстрочка відвантажується прямо в застосунок, в електронний військово-обліковий документ», — пояснила Черногоренко.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, застосунок «Резерв+» функціонує з травня 2024 року. З 18 червня у «Резерв+» став доступним електронний військово-обліковий документ із QR-кодом, який має таку саму юридичну силу, як і паперовий.

Крім того, застосунок має ще кілька функцій — повторне оновлення даних, автоматичну постановку на облік у ТЦК і подачу заявки на відстрочку.

А 18 жовтня у «Резерв+» зʼявився сервіс рекрутингу, який дозволяє знайти вакансію у війську серед тисяч різних варіантів.

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