Гороховський повідомив, що та скільки купували у «Чорну п’ятницю»: середній чек — Finance.ua

Гороховський повідомив, що та скільки купували у «Чорну п’ятницю»: середній чек Сьогодні 15:15 — Особисті фінанси

Гороховський повідомив, що та скільки купували у «Чорну п’ятницю»: середній чек

69 тис. покупок частинами було оформлено в Близькочастинами було оформлено в monobank у межах «Чорної п’ятниці» у 2024 році. Для порівняння — 60 тис. покупок у 2023 році.

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

«Середній чек — 14,3 тис. грн. Із цікавого — цьогоріч частинами купили пологи, марафон медитацій і шприц для маринаду», — сказав він.

Лідерами за кількістю продажу стали Rozetka, Comfy, Allo, Foxtrot, на п’ятому місці — market by mono.

Найбільший чек, з оплатою частинами — у мережі «Епіцентр», 247 тис. 997 грн. Далі йдуть Foxtrot (245 тис 726 грн), Deka (236 тис 544 грн), Агромат (189 тис 11 грн), КТС (179 тис 999 грн).

Що купували

Найчастіше купували смартфони (5038), зарядні станції (1800), ноутбуки (1152), телевізори (1127), одяг і взуття (984).

Серед послуг — куплено 478 страхових полісів, оплачено 14 пологів і два марафони медитацій.

Довідка Finance.ua:

Віртуальний monobank запустив маркетплейс «market by mono» у своєму мобільному застосунку. Першими партнерами проєкту стали продавці техніки та електроніки Moyo, КТС і Click. На старті в маркетплейсі будуть представлені гаджети, смарт-електроніка та комп’ютерна техніка.

Мобільний банк без відділень monobank заснували в січні 2017 року колишні топменеджери ПриватБанку Олег Гороховський, Дмитро Дубілет і Михайло Рогальський. Він працює під ліцензією Універсал Банку, який входить до групи «ТАС» (Київ), і наразі, згідно з власними даними, обслуговує понад 8,86 млн клієнтів.

Не вистачає грошей? З кредитною карткою ви завжди зможете більше! Обирайте свою у спеціальному каталозі на Finance.ua.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.