В Україні планують запустити електронну гривню: економіст розповів про наслідки — Finance.ua

В Україні планують запустити електронну гривню: економіст розповів про наслідки Сьогодні 08:33 — Фінтех і Картки

В Україні планують запустити електронну гривню: економіст розповів про наслідки, Фото: freepik.com

Із запровадженням в Україні електронної гривні платежі будуть швидшими та дешевшими, також це може сприяти зменшенню цін через відсутність витрат на банківське обслуговування.

Про це розповів економіст Олег Пендзин в ефірі « Київ24 ».

Експерт пояснив, у чому відмінності між нинішньою системою безготівкових розрахунків та е-гривнею.

«Є Національний банк, який емітує гроші. Є банківські установи, які відкривають нам рахунки, і в процесі використання безготівкових грошей ми платимо банкам за обслуговування рахунків, за перерахунок коштів з рахунку на рахунок, за поповнення. Коли ми йдемо в магазин і проводимо операції з картками, ми платимо за термінал та обслуговування», — сказав Пендзин.

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За словами економіста, таким чином є багато додаткових платежів, яких в умовах використання електронної гривні не буде.

«Буде єдиний банк, він же емітент, Нацбанк. І всі учасники, всі тримачі е-гривні будуть обслуговуватися безпосередньо в НБУ», — зазначив Пендзин.

Економіст також звернув увагу, що при переказі грошей з рахунку на рахунок в безготівковій формі може пройти певний період часу, що здебільшого стосується бізнесу.

«Якщо ви фізична особа, то з картки на картку швидше, а якщо ви власник бізнесу, може пройти декілька днів, поки гроші зарахують. В умовах е-гривні це робиться миттєво, бо це відбувається в рамках однієї системи і безкоштовно. Така форма максимально спрощує здійснення розрахунків і пришвидшує їх», — наголосив експерт.

Пендзин зазначив, що в 2025 році очікується лише пілотний проєкт із запровадження е-гривні, і потім Нацбанк буде вирішувати, що з цим робити далі. Також він зауважив, що електронна гривня може сприяти зменшенню цін.

«Е-гривня буде впливати на зниження цін, тому що є достатньо великий обсяг платежів, які збирає банк за обслуговування ваших рахунків. Всі ці додаткові видатки лягають в ціну і для бізнесу, і для людей. Якщо цього не буде, ціни мали би бути нижчі», — сказав Пендзин.

Нагадаємо, Національний банк України планує провести пілотний проєкт з випуску в обіг власних цифрових грошей — е-гривень. Тестування е-гривень відбуватиметься у відкритому середовищі з реальними користувачами та надавачами платіжних послуг. Тобто, скористатися електронною формою гривні зможуть усі охочі. В основі е-гривень лежатиме технологія DLT (Distributed Ledger Technology).

УНІАН За матеріалами:

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