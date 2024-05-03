UAHg vs. Е-гривня. В чому різниця? — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ UAHg vs. Е-гривня. В чому різниця? Сьогодні 13:25 — Криптовалюта

Закладаємося, що ви вже чули про е-гривню, яку анонсував Національний Банк України. Не дивлячись на те, що багато країн вивчають це питання, а деякі вже навіть встигли запустити власну віртуальну валюту, більшість людей не поспішає відмовлятися від біткоїну або USDT. Їх можна зрозуміти, адже крипта була створена саме для того, щоб уникнути надмірного контролю з боку держави. А що ж робити, якщо хочеться мати саме віртуальну гривню? Ми маємо відповідь — UAHg!

Що таке UAHg?

UAHg — це перший гривневий стейблкоїн. Його можна використовувати як для щоденних оплат, так і для інвестицій. А ще він вже доступний на різних сервісах, таких як WhiteBIT, Kanga, GeoPay / GEO Wallet та Trustee.

Хоч курс UAHg і прив’язаний до гривні (1:1), токен не має обмежень або ризику блокування. Тому що він не контролюється НБУ та є повністю децентралізованим.

UAHg — це потужна екосистема, яка дозволяє проводити вигідні та зручні транзакції, а ще — чудова альтернатива вже відомим USDT і USDC.

Крім того, стейбл UAHg захищає ваші інвестиції від коливань курсу. Все завдяки програмі лояльності, яка дозволяє отримати до +20% бонусів на рік. В ній бонуси за холд нараховуються щодня.

Різниця між UAHg та е-гривнею

Основні відмінності, на які варто звернути увагу:

Звісно ж, найважливіше те, що е-гривня випускатиметься та контролюватиметься НБУ. А от UAHg була створена незалежними розробниками. З нею доступ до активів є тільки в тебе, а сама криптовалюта анонімна.

Е-гривня використовуватиме блокчейн Stellar. UAHg є токеном ERC-20 на блокчейні Ethereum (а ще Tron та BNB Smart Chain).

Е-гривня не має програми лояльності. З UAHg можна отримати щоденні бонуси за інвестиції.

Е-гривня централізована, а ось UAHg — навпаки. Завдяки цьому холдерам UAHg можна не хвилюватися про блокування або обмеження коштів.

UAHg було створено у 2023 році, в той час, як тестування Е-гривні тільки розпочинається.

Висновки

Як бачите, різниця між е-гривнею та UAHg дуже велика. Якщо ви віддаєте перевагу анонімності, безпеці та зручності — спробуйте перший український стейблкоїн UAHg.

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