Підробіток на новорічні свята: де і скільки можна заробити — Finance.ua

Підробіток на новорічні свята: де і скільки можна заробити Сьогодні 16:02 — Особисті фінанси

Підробіток на новорічні свята: де і скільки можна заробити

Наповнюйте не лише дім святковою атмосферою, а й гаманець додатковим заробітком. У добірці від work.ua — 18 актуальних вакансій, які допоможуть перетворити свята на час можливостей.

Магазин подарунків «Кактус» має відразу декілька пропозицій передноворічної роботи з можливістю подальшого працевлаштування після закінчення сезону:

Мережа магазинів шукає відповідальних, комунікабельних, позитивних кандидатів; досвід у продажах буде перевагою, але не обов’язковий. Продавець допомогатиме клієнтам у виборі подарунків, створюватиме святкову атмосферу, підтримуватиме порядок в магазині.

🔹 Роботодавець пропонує позмінний графік роботи, бонуси до зарплати, офіційне працевлаштування та соціальний пакет, знижки на продукцію, оплачуване стажування від 2 до 3 днів.

Продавець ялинок, Дніпро, 10 000 — 20 000 грн

Компанія «Вуйко» шукає енергійного та комунікабельного співробітника на посаду продавця ялинок. Кандидат має бути комунікабельним, відповідальним і пунктуальним.

На посаді потрібно консультувати клієнтів щодо вибору ялинок, здійснювати продажі, оформлювати покупки та підтримувати порядок на торговій площадці.

🔹 Роботодавець пропонує гнучкий графік та офіційне працевлаштування.

Продавець на різдвяну ярмарку, Київ, 30 000 грн

Koza Dereza Manufacture шукає працівників для роботи на різдвяній ярмарці в ТЦ ЦУМ та ТРЦ Ocean Plaza. Продавець працюватиме з етно-тематикою, тому повинен розумітися в українській культурі. Обов’язки включають консультацію покупців, продаж сувенірної продукції, викладку товару, облік продажів та пакування подарунків клієнтам.

🔹 Графік роботи позмінний: 2/2 з 10:00 до 22:00.

Флорист-декоратор, Київ, 9 000 — 15 000 грн

Компанія Wow-ялинка запрошує флористів-декораторів для сезонної співпраці. Робоче місце знаходитиметься в теплому та комфортному складі компанії. Кандидати повинні мати досвід роботи з природними матеріалами. Потрібно буде виконувати роботи, згідно з технічним завданням на основі фото: створювати різдвяні віночки та новорічні композиції з гілочок нобілісу.

🔹 Оплата праці погодинна; деталі обговорюються під час особистої бесіди.

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Тракторист-машиніст (прибирання снігу), Канів, 16 000 — 20 000 грн

Компанія МХП, ПрАТ запрошує на сезонну роботу тракториста-машиніста для прибирання снігу на виробничих ділянках підприємства. Кандидат повинен мати посвідчення тракториста-машиніста категорії, А або А1 та бути відповідальним.

🔹 Компанія надає програми здоров’я, послуги корпоративного психолога, розвезення до/від місця роботи та безкоштовне харчування.

Адміністратор крижаних гірок, Київ, 10 000 — 28 000 грн

Проєкт «Крижані гірки на ВДНГ» запрошує на роботу адміністратора вуличної розважальної зони (зимова гірка на території ВДНГ). Кандидат повинен бути комунікабельним, проактивним, відповідальним, володіти розмовною українською мовою.

Обов’язки включають підготовку території до робочого дня, надання послуг розважальної зони для дітей та дорослих, інформаційну підтримку відвідувачів, підтримання порядку та чистоти.

🔹 Пропонується гнучкий графік роботи, який підбирається індивідуально (є робочі зміни по 6, 8, 10 та 12 годин), погодинна оплата (80−100 грн/год), щотижневі виплати зарплати, корпоративне оплачуване навчання (3−4 дні), безкоштовні смаколики (чай, кава, печиво) та корпоративи для команди.

Робочий прокату, Буковель, 30 000 грн

Готель Mountain Krystal шукає працівника для гірськолижного прокату. Кандидат повинен бути комунікабельним, уважним, доброзичливим та фізично витривалим.

Обов’язки включають оформлення оренди спорядження (лижі, сноуборди, черевики, палиці, шоломи тощо), перевірку його стану перед видачею, налаштування під потреби клієнта, консультування щодо вибору спорядження відповідно до рівня катання та фізичних параметрів клієнта, а також підтримання порядку в приміщенні прокату.

🔹 Робочий день триває з 8:00 до 20:00 (але можуть бути випадки, коли треба буде затриматися). Вихідні за домовленістю. Заробітна плата становить 30 000 грн за умови відпрацювання 30 робочих днів.

Інструктор з лиж або сноуборду, Сколе, 15 000 — 40 000 грн

Лижна школа «Плай» запрошує інструкторів з лиж або сноуборду на зимовий сезон на гірськолижний курорт у селі Плав’я, Львівська область. Кандидати повинні мати досвід катання на лижах або сноуборді. Досвід роботи з дітьми буде перевагою.

Обов’язки включають навчання гостей курорту базовим та просунутим навичкам катання, проведення індивідуальних та групових занять, забезпечення безпеки під час занять та дотримання стандартів та інструкцій курорту.

🔹 Роботодавець пропонує гнучкий графік роботи, навчання методикам катання, безкоштовне проживання та харчування, можливість вільного катання у позаробочий час.

Збиральник-пакувальник подарунків, Київ, 19 000 — 25 000 грн

Інтернет-магазин подарункових наборів запрошує на сезонну роботу збиральника-пакувальника новорічних подарунків. Кандидат повинен бути уважним, акуратним, старанним, мати гарну моторику рук. Досвід роботи пакувальником буде перевагою.

Обов’язки включають збірку подарункових наборів за описом та фотографією, друк на чашках (навчають), пакування подарунків у папір зі стрічкою, фасування дрібних деталей, декорування та підтримання порядку на складі.

🔹 Графік роботи: понеділок-п'ятниця з 10:00 до 19:00; вихідні за бажанням. Офіс розташований у Святошинському районі.

Оператор пункту прокату лиж, Татарів, 20 000 — 30 000 грн

Мережа прокату гірськолижного спорядження Sport-Centr шукає енергійну та відповідальну людину, яка буде займатися обслуговуванням клієнтів, надавати консультації щодо вибору спорядження, контролювати видачу та приймання обладнання, а також забезпечуватиме порядок у пункті прокату.

🔹 Досвід роботи не обов’язковий, бо компанія надає необхідну підготовку, а також проживання та харчування.

Постачальник іграшок Kidisvit шукає енергійних, активних, уважних, комунікабельних співробітників на святковий період в магазин дитячих іграшок MYplay у ТРЦ Gulliver. Досвід роботи в торгівлі є перевагою, але не обов’язковий.

Обов’язки: допомога покупцям у виборі подарунків, викладка товару, створення затишної атмосфери в залі, розміщення рекламних матеріалів, контроль наявності та правильності цінників, збір і комплектація інтернет-замовлень.

🔹 Пропонується гнучкий графік роботи (зручний для студентів) та знижки на продукцію компанії.

Покоївка в готель, Драгобрат

Гірськолижний курорт Freerider Dragobrat у Закарпатській області шукає покоївку на зимовий сезон для прибирання приміщень готелю та допомоги на кухні. Кандидат повинен бути відповідальним, охайним, здатним працювати в команді та готовим до роботи в готельному бізнесі.

🔹 Роботодавець пропонує гнучкий графік роботи, забезпечує проживання та харчування, оплачує дорогу.

Апарт-готель Rest&Ski запрошує на роботу кандидатів з досвідом роботи на посаді кухаря не менше 3 років, включно в закладах преміумсегмента. Кандидат має вміти готувати різноманітні страви національної та європейської кухні; знати технології приготування страв; дотримуватися стандартів якості та гігієни; бути комунікабельним, організованим, відповідальним, пунктуальним та охайним.

Обов’язки включають приготування страв згідно з меню ресторану, дотримання рецептур та технологій приготування, контроль якості та порційності страв, забезпечення чистоти та порядку на кухні.

🔹 Компанія пропонує офіційне працевлаштування згідно з КЗпП, позмінний графік роботи (зміна 12 годин), харчування та проживання коштом закладу.

Мережа магазинів Gorgany запрошує на зимовий сезон продавця-адміністратора в магазин туристичного спорядження. Кандидат повинен мати сильні комунікативні навички та проактивну життєву позицію. Досвід роботи в продажах та захоплення мандрами або активним відпочинком будуть перевагою.

Обов’язки: розуміти потреби клієнтів і пропонувати відповідні товари, швидко обслуговувати на касі, створювати надихаючу атмосферу в магазині, брати участь у внутрішніх процесах (прийом, підготовка, викладка товару), проводити інвентаризації тощо.

🔹 Графік роботи позмінний з плаваючими робочими днями з понеділка по неділю з 9:00 до 19:00 (орієнтовно 20 змін на місяць). Роботодавець також надає медичне страхування та знижки на спорядження в магазинах компанії.

Інструктор лижної школи, Буковель

Готель «Красна Поляна Family Club Resorts» у селі Поляниця, Івано-Франківська область, запрошує на роботу інструктора лижної школи для дітей та дорослих.

Від кандидата очікується досвід катання на лижах, роботи з дітьми. Обов’язки включають навчання дітей від 3 років та дорослих, нагляд за спуском та спорядженням, допомогу в підготовці спуску до роботи.

🔹 Готель пропонує безкоштовне проживання на території комплексу та триразове харчування. Графік роботи 6/1.

Інструктор з катання на лижах, Винники

Відпочинковий комплекс преміумсегмента Emily Resort запрошує на роботу інструктора з катання на лижах або сноуборді. Кандидат повинен мати досвід на аналогічній посаді, знати інструкції щодо правильної техніки виконання вправ, бути комунікабельним, вміти працювати з дорослими та дітьми, застосовувати індивідуальний підхід до кожного заняття.

Працівник буде надавати консультації щодо катання на лижах або сноуборді для гостей, супроводжувати гостей під час спуску.

🔹 Графік роботи позмінний (5/2, 4/2) з урахуванням побажань працівника, безкоштовне харчування та проживання за потреби.

Оператор пункту прокату лиж, Буковель

Гірськолижний курорт Bukovel запрошує комунікабельних та ввічливих кандидатів на посаду оператора пункту прокату лижного обладнання. Досвід роботи не обов’язковий — компанія готова навчати.

Оператор пункту продажу буде обслуговувати гостей та видавати спорядження. Робота пропонується до кінця сезону, 24−28 робочих змін на місяць.

🔹 Роботодавець забезпечує безкоштовне проживання, харчування за собівартістю, можливість продовжити працювати після сезону, знижки на скіпаси та прокат спорядження.

Адміністратор рецепції готелю, Буковель

Апарт-готель MarMaros шукає адміністратора рецепції. Кандидат повинен мати досвід роботи в готельній сфері від 1 року, знати готельну програму SERVIO, бути комунікабельним, стресостійким та орієнтованим на сервіс.

Обов’язки включають прийом та обробку бронювань, реєстрацію гостей, розв’язання їхніх запитів, контроль за вільними номерами та ведення обліку платежів.

🔹 Компанія пропонує гнучкий графік, офіційне працевлаштування, безкоштовне проживання та триразове харчування.

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