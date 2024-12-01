Всі зарплати зменшаться: нардепка розповіла, що буде з доходами українців після 1 грудня — Finance.ua

Всі зарплати зменшаться: нардепка розповіла, що буде з доходами українців після 1 грудня Сьогодні 12:25 — Особисті фінанси

Всі зарплати зменшаться: нардепка розповіла, що буде з доходами українців після 1 грудня

З 1 грудня, після набрання чинності законом про підвищення податків, всі легальні доходи українців знизяться через зростання військового збору до 5%.

Про це розповіла народна депутатка, член Комітету ВР України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна в ефірі «Київ24».

«Абсолютно точно, всі доходи, які ви легально отримуєте в будь-якому місці — це на роботі як найманий працівник, нараховані відсотки по депозитам в банках — все це буде оподатковуватися за ставкою військового збору не 1,5%, а 5%», — сказала Южаніна.

Вона пояснила, що чистий дохід «на руки» стане меншим.

«Треба всім розуміти, що коли ви з 1 грудня ідете отримувати тисячу гривень („зимової підтримки“. — Ред.), то вам одночасно піднімають утримання з ваших доходів і роздають цю тисячу. Але роздадуть один раз, а утримувати будуть щомісячно», — зауважила нардепка.

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За словами Южаніної, слід бути уважними, і при отриманні меншої заробітної плати з 1 грудня розуміти, що це не вина роботодавця, а збільшення ставки військового збору.

Нагадаємо, 28 листопада президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про підвищення податків, який був ухвалений в другому читанні Верховною Радою ще 10 жовтня.

Закон був опублікований і мав би вступити в силу з 29 листопада, що створило би незручності при обрахунку заробітної плати і податків працівників, проте він набуває чинності вже з 1 грудня.

УНІАН За матеріалами:

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