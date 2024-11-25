У кого в Україні найбільше зросли зарплати (інфографіка) — Finance.ua

У кого в Україні найбільше зросли зарплати (інфографіка) Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

У кого в Україні найбільше зросли зарплати (інфографіка)

В Україні станом на сьогодні середня зарплата 22 000 гривень. Це на 22% більше, якщо порівнювати з листопадом минулого року.

Медіана заробітних плат розрахована за даними з 20 6095 вакансій, розміщених на Work.ua в Україні за останні 3 місяці.

Як видно з графіку на Work.ua на 110% відсотків зросла зарплата у ортодонтів, і нині вона становить понад 52 тис. грн.

інфографіка Work.ua

Керамісти також не відстають — 50 тис. грн. На 56% відсотків зросла також в інструкторів в автошколи — нині вона сягає 35 тис. гривень.

інфографіка Work.ua

Нагадаємо, Київський міський центр зайнятості раніше показав , які вакансії пропонують з житлом в Києві. Так, наразі в Києві 39 провідних підприємств міста пропонують 175 вакансій з розв’язанням житлового питання для своїх майбутніх працівників.

Особливо привабливими є пропозиції для технічних спеціалістів: сапери з заробітною платою 74 535 гривень,

машиністи енергоблоку — 37 000 гривень,

електромонтери з обслуговування електроустаткування електростанцій — 34 000 гривень.

Завдяки сучасним технологіям і численним перевагам віддалений формат роботи залишається актуальним. Фахівці robota.ua підготували добірку віддалених вакансій жовтня, відгукуватись на які можна з будь-якого куточка світу.

Більшість молодих фрилансерів (62,02%) (62,02%) заробляють до $500 на місяць, що часто вказує на додатковий дохід чи старт кар’єри. Приблизно 23,34% мають дохід від $500 до $1000 — це Middle-фрилансери з постійними проєктами.

Довідка Finance.ua:

За даними Work.ua Finance.ua підготував актуальну добірку вакансій для пошукачів у фінансовому секторі (МФО) у листопаді 2024 року. Нагадаємо, що середня зарплата за категорією «Фінанси, банк» в Україні становить 19 000 грн.

У жовтні компанії опублікували на jobs.dou.ua 5684 вакансії — рекорд з початку повномасштабного вторгнення. Плюс 442 вакансії за місяць. У жовтні кандидати були значно активніші: на 7 тисяч відгуків більше, ніж у вересні.

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