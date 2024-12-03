Прем’єр-міністр назвав основні цілі зимової роздачі по 1000 гривень — Finance.ua
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Прем’єр-міністр назвав основні цілі зимової роздачі по 1000 гривень

Казна та Політика
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Прем’єр-міністр назвав основні цілі зимової роздачі по 1000 гривень
Прем’єр-міністр назвав основні цілі зимової роздачі по 1000 гривень
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль в етері національного телемарафону назвав три основні цілі зимової роздачі по 1000 гривень в межах програми «єПідтримка».
Основними цілями цієї програми є:
  • Підтримати українські родини, які мають у цьому потребу.
  • Підтримати український малий і середній бізнес. Тих, хто надає послуги та виробляє українські товари.
  • Сформувати єдність українського суспільства перед викликами цієї важкої зими.
Шмигаль підкреслив, що ці гроші можна задонатити на ЗСУ через офіційні благодійні організації.
Зимова «єПідтримка» — це частина великого пакета «Зимової підтримки», який включає фіксацію субсидій, вчительські доплати, незмінні зимові тарифи, розширену програму «Доступні ліки», підтримку ВПО, безкоштовне харчування дітей у школах тощо.
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За перший день роботи «Зимової єПідтримки» українці подали вже понад 2,5 мільйони заявок на тисячу гривень допомоги, майже пів мільйона з них — на виплату дітям.
Нагадаємо, Як отримати виплату через «Дію»:
  • Встановіть або оновіть мобільний застосунок «Дія» до останньої версії.
  • Авторизуйтеся в застосунку «Дія».
  • В розділі Сервіси оберіть «Зимову єПідтримку».
  • Ознайомтеся з описом програми та натисніть кнопку «Розпочати».
  • Оберіть, для кого призначена виплата (для себе або для дитини).
  • Оберіть рахунок для виплати.
  • Надішліть заяву на отримання виплати.
Як придбати військові облігації через застосунок «Дія»:
  • У Послугах знайдіть військові облігації.
  • Оберіть тип облігацій за назвою українських міст чи територій.
  • Виберіть банк чи брокера, у якого хочете купити облігації.
  • Введіть контактні дані і оберіть картку єПідтримка, на яку отримаєте виплати через деякий час.
  • Перевірте та відправте запит до обраного партнера.
  • Підпишіть документи на відкриття рахунку в цінних паперах і оплатіть облігації.

Довідка Finance.ua:

  • Тисячу гривень «Зимової підтримки» можна інвестувати в військові облігації, підтримавши Збройні сили України. Це облігації внутрішньої державної позики України. Як придбати військові облігації — розповіли у Міністерстві фінансів.
  • З 4 грудня через «Укрпошту» 1000 гривень «Зимової єПідтримки» отримають ті люди, які зазвичай отримують пенсії та субсидії через «Укрпошту».
З кредитною карткою ви завжди зможете більше! Обирайте свою у спеціальному каталозі на Finance.ua.

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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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