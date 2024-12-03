Прем’єр-міністр назвав основні цілі зимової роздачі по 1000 гривень — Finance.ua

Прем’єр-міністр назвав основні цілі зимової роздачі по 1000 гривень
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль в етері національного телемарафону назвав три основні цілі зимової роздачі по 1000 гривень в межах програми «єПідтримка».
Основними цілями цієї програми є:
- Підтримати українські родини, які мають у цьому потребу.
- Підтримати український малий і середній бізнес. Тих, хто надає послуги та виробляє українські товари.
- Сформувати єдність українського суспільства перед викликами цієї важкої зими.
Шмигаль підкреслив, що ці гроші можна задонатити на ЗСУ через офіційні благодійні організації.
Зимова «єПідтримка» — це частина великого пакета «Зимової підтримки», який включає фіксацію субсидій, вчительські доплати, незмінні зимові тарифи, розширену програму «Доступні ліки», підтримку ВПО, безкоштовне харчування дітей у школах тощо.
За перший день роботи «Зимової єПідтримки» українці подали вже понад 2,5 мільйони заявок на тисячу гривень допомоги, майже пів мільйона з них — на виплату дітям.
Нагадаємо, Як отримати виплату через «Дію»:
- Встановіть або оновіть мобільний застосунок «Дія» до останньої версії.
- Авторизуйтеся в застосунку «Дія».
- В розділі Сервіси оберіть «Зимову єПідтримку».
- Ознайомтеся з описом програми та натисніть кнопку «Розпочати».
- Оберіть, для кого призначена виплата (для себе або для дитини).
- Оберіть рахунок для виплати.
- Надішліть заяву на отримання виплати.
Як придбати військові облігації через застосунок «Дія»:
- У Послугах знайдіть військові облігації.
- Оберіть тип облігацій за назвою українських міст чи територій.
- Виберіть банк чи брокера, у якого хочете купити облігації.
- Введіть контактні дані і оберіть картку єПідтримка, на яку отримаєте виплати через деякий час.
- Перевірте та відправте запит до обраного партнера.
- Підпишіть документи на відкриття рахунку в цінних паперах і оплатіть облігації.
Довідка Finance.ua:
- Тисячу гривень «Зимової підтримки» можна інвестувати в військові облігації, підтримавши Збройні сили України. Це облігації внутрішньої державної позики України. Як придбати військові облігації — розповіли у Міністерстві фінансів.
- З 4 грудня через «Укрпошту» 1000 гривень «Зимової єПідтримки» отримають ті люди, які зазвичай отримують пенсії та субсидії через «Укрпошту».
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