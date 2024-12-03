Прем’єр-міністр назвав основні цілі зимової роздачі по 1000 гривень — Finance.ua

Прем’єр-міністр назвав основні цілі зимової роздачі по 1000 гривень Сьогодні 11:00 — Казна та Політика

Прем’єр-міністр назвав основні цілі зимової роздачі по 1000 гривень

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль в етері національного телемарафону назвав три основні цілі зимової роздачі по 1000 гривень в межах програми «єПідтримка».

Основними цілями цієї програми є:

Підтримати українські родини, які мають у цьому потребу.

Підтримати український малий і середній бізнес. Тих, хто надає послуги та виробляє українські товари.

Сформувати єдність українського суспільства перед викликами цієї важкої зими.

Шмигаль підкреслив, що ці гроші можна задонатити на ЗСУ через офіційні благодійні організації.

Зимова «єПідтримка» — це частина великого пакета «Зимової підтримки», який включає фіксацію субсидій, вчительські доплати, незмінні зимові тарифи, розширену програму «Доступні ліки», підтримку ВПО, безкоштовне харчування дітей у школах тощо.

За перший день роботи «Зимової єПідтримки» українці подали вже понад 2,5 мільйони заявок на тисячу гривень допомоги, майже пів мільйона з них — на виплату дітям.

Нагадаємо, Як отримати виплату через «Дію»:

Встановіть або оновіть мобільний застосунок «Дія» до останньої версії.

Авторизуйтеся в застосунку «Дія».

В розділі Сервіси оберіть «Зимову єПідтримку».

Ознайомтеся з описом програми та натисніть кнопку «Розпочати».

Оберіть, для кого призначена виплата (для себе або для дитини).

Оберіть рахунок для виплати.

Надішліть заяву на отримання виплати.

Як придбати військові облігації через застосунок «Дія»:

У Послугах знайдіть військові облігації.

Оберіть тип облігацій за назвою українських міст чи територій.

Виберіть банк чи брокера, у якого хочете купити облігації.

Введіть контактні дані і оберіть картку єПідтримка, на яку отримаєте виплати через деякий час.

Перевірте та відправте запит до обраного партнера.

Підпишіть документи на відкриття рахунку в цінних паперах і оплатіть облігації.

Довідка Finance.ua:

Тисячу гривень «Зимової підтримки» можна інвестувати в військові облігації, підтримавши Збройні сили України. Це облігації внутрішньої державної позики України. Як придбати військові облігації — розповіли у Міністерстві фінансів.

З 4 грудня через «Укрпошту» 1000 гривень «Зимової єПідтримки» отримають ті люди, які зазвичай отримують пенсії та субсидії через «Укрпошту».

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