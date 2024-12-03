Підприємництво: чому в Польщі домінують чоловіки, в Україні — жінки — Finance.ua
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Підприємництво: чому в Польщі домінують чоловіки, в Україні — жінки

Особисті фінанси
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Підприємництво: чому в Польщі домінують чоловіки, в Україні — жінки
Підприємництво: чому в Польщі домінують чоловіки, в Україні — жінки
Польща вже тривалий час є одним із основних напрямків трудової міграції для українців. З початком повномасштабної війни ця тенденція лише посилилася. Для багатьох українців відкриття власного бізнесу стало не лише засобом заробітку, але й способом адаптуватися до життя за кордоном.
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Згідно з останніми даними, 65% підприємців, які ведуть свій бізнес у Польщі, є чоловіками. Це суттєво відрізняється від ситуації в Україні, де понад 50% ФОПів і підприємств відкрили саме жінки.
Про це пише inpoland.net.pl.
Переважання чоловіків серед підприємців у Польщі може бути пов’язане з кількома факторами:
  • Чоловіки частіше обирають бізнеси, пов’язані з фізичною працею, транспортом, будівництвом, або відкривають підприємства, що працюють у вузькоспеціалізованих нішах. Ці напрями потребують менше інтеграції в місцеву культуру чи знання польської мови.
  • Значна частина чоловіків, які приїхали до Польщі після 2022 року, були змушені шукати швидкі способи заробітку, часто обираючи підприємницьку діяльність як гнучкий і незалежний шлях працевлаштування.
  • Українські жінки, які проживають у Польщі, часто зосереджуються на догляді за дітьми чи старшими членами родини, що може обмежувати їхні можливості займатися бізнесом.

Україна

В Україні ситуація є майже дзеркальною. Жінки домінують у підприємництві, відкриваючи понад половину ФОПів та підприємств. Це зумовлено такими факторами:
  • Жінки частіше відкривають бізнеси у сфері торгівлі, послуг, краси та освіти, що не потребують великих інвестицій і швидко окуповуються.
  • Під час війни багато жінок створюють соціально орієнтовані проєкти, пов’язані з підтримкою переселенців, психологічною допомогою та іншими актуальними напрямами.
  • З розвитком цифрових технологій жінки в Україні активно використовують інтернет для запуску власних проєктів, особливо в умовах війни, коли географічна мобільність часто обмежена.
Різниця в гендерному розподілі підприємців між Польщею та Україною підкреслює вплив соціально-економічних умов на бізнес.
У Польщі українські чоловіки використовують підприємництво як спосіб швидкого заробітку та адаптації, тоді як в Україні жінки дедалі більше стають рушійною силою економіки, поєднуючи бізнес із соціальними ініціативами.
Ці тенденції свідчать про стійкість та ініціативність українців, які, незалежно від обставин, знаходять способи реалізувати себе та підтримувати громаду.
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Довідка Finance.ua:

  • За даними Опендатабот, за 10 місяців 2024 року жінки відкрили майже 155 тисяч нових ФОПів. Наразі частка жінок серед усіх новостворених ФОПів складає 61%. Частка нових жінок-підприємиць переважає на Сумщині, Полтавщині та Хмельниччині. А частка жінок-директорів цьогоріч зросла до 34%.
  • Через мобілізацію чоловіків і складнощі з їх бронюванням, роботодавці все частіше надають перевагу жінкам, що призводить до зростання їхніх зарплат.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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