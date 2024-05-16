День фінансів: аварійні відключення світла, штрих-код у військовому квитку, бронювання працівників — Finance.ua

День фінансів: аварійні відключення світла, штрих-код у військовому квитку, бронювання працівників
16 травня, у День вишиванки, в Україні почалися аварійні відключення світла. Щоб дізнатися, до якої групи відключень належить ваша адреса, можна скористатися сервісом на сайті Yasno. До свята Укрпошта випустила нові марки:
Продовжуючи тему відключень світла… радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що відключення споживачів можуть тривати до серпня-вересня. Міненерго ж закликає споживачів економно та відповідально споживати електроенергію.
Штрих-код у військовому квитку. Військовозобов'язаним почали вклеювати у військово-обліковий документ штрих-код (VIN-код). Фактично це є ідентифікаційним кодом, який Реєстр військовозобов'язаних «Оберіг» автоматично присвоює військовозобов'язаному. Він зокрема свідчить, що людина виконала вимоги закону про мобілізацію та оновила дані у ТЦК.
До речі, у Міністерстві юстиції пояснили, яке майно зможуть вилучати в ухилянта-боржника.
Також у Міноборони пояснили, коли військовозобовʼязаних можуть обмежити у праві на керування авто. У міністерстві кажуть, що в законі є чітко прописана схема.
Бронювання працівників. Народний депутат Олександр Федієнко повідомив, що компанії Glovo, Visa та Favbet отримають можливість бронювання своїх працівників. Водночас підприємства, які випускають дрони та РЕБи не бронюють. Пізніше Мінекономіки відреагувало на ситуацію і бронювання працівників цих компаній скасували.
Завод Rheinmetall в Україні. Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує відкрити в Україні підприємство, яке спеціалізуватиметься на системах протиповітряної оборони. Точна дата початку будівництва спільного підприємства поки не оголошена.
Ціни на оренду квартир. Згідно з даними Держстату, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у квітні 2024 року становила 6 880 гривень. Але з початку року вартість зросла на 4,2%. На перше місце за вартістю оренди вийшла Львівська область — 11 914 гривень.
Економічний безвіз та Ukraine Facility. ЄС прийняв кілька важливих рішень щодо подальших відносин з Україною. Народний депутат Данило Гетманцев розповів, до чого готуватися українцям в найближчі роки. Також нардеп прокоментував збільшення кількості ФОПів.
Компанії іноземців в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення іноземці відкрили понад 2,6 тисячі компаній в Україні. Найчастіше створюють бізнес громадяни Туреччини, Узбекистану, Польщі та Америки.
Дата отримання пенсії. В Пенсійному фонді пояснили, що під час реєстрації пенсії визначається певна дата виплати, яка зазвичай залишається незмінною. Змінити дату виплати пенсії можна тільки за виняткових обставин. У ПФ також розповіли, чому деякі пенсіонери не отримали підвищені виплати з квітня.
Зміцнення контактів росії та Китаю. володимир путін і Сі Цзіньпін провели переговори, за підсумками яких делегації росії та Китаю підписали десять угод, а також заявили про партнерство та стратегічну взаємодію. путін заявив, що москва і Пекін будуть зміцнювати контакти по лінії банків і взаємні інвестиції, захищені від третіх країн.
Шахраї взяли кредит на ваше ім'я. У житті кожного можуть виникнути обставини, коли необхідно позичити певну суму. Найчастіше, щоби вирішити свої проблеми, доводиться брати банківський кредит. Але що робити, якщо ви не позичали грошей у банку, аж раптом дізнаєтесь, що деякі невідомі вам люди оформили кредит на ваше ім'я. Насамперед, треба заспокоїтися, а потім розпочати цілком певну послідовність дій. Про них і розповімо в новій статті:
Що робити, якщо на вас оформили кредит 🔍
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