Гетманцев пов’язує збільшення кількості ФОПів з ухиленням від військового обліку — Finance.ua

Гетманцев пов’язує збільшення кількості ФОПів з ухиленням від військового обліку Сьогодні 15:47

Гетманцев пов’язує збільшення кількості ФОПів з ухиленням від військового обліку

Станом на 1 травня 2024 року кількість зареєстрованих ФОП становить 2,03 млн ФОП, що більше в порівнянні з початком року на 38,1 тисяч осіб.

Про це повідомив народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Варто просто подивитись на статистику, яка свідчить, що станом на 01.05.2024 року кількість зареєстрованих ФОП з початку року стабільно зростає, і становить 2031,3 тис ФОП, що більше в порівнянні з початком року на 38,1 тисяч осіб. З січня по квітень 2024 року кількість новостворених ФОП становить 100,1 тисячі осіб, при цьому середньомісячний показник зареєстрованих нових підприємців за 4 місяці поточного року складає понад 25 тис. осіб», — написав Гетманцев.

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Він зазначив, що фактично показник росту новостворених ФОП переважає над тими, що закрили свій бізнес в 2024 році, на 42,5 тисяч осіб. Дані свідчать, що найбільша кількість припинених ФОП якраз в тих регіонах, де більше відкритих новостворених підприємців.

«Ось тут за законами жанру треба поставити кому і зробити передбачуваний висновок про збільшення кількості ФОПів як ознаку «шаленого» зростання вітчизняної економіки. Однак, ми цього робити не будемо. Бо маємо розум, який свідчить про те, що це не повʼязані напряму речі.

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На жаль, скорочення ФОП пояснюється імміграцією, релокацією, вичерпанням лімітів, а вже потім банкруством. Так само як і збільшення ФОП пояснюється введенням РРО, податковою оптимізацією, ухиленням від військового обліку, а вже потім нестримним духом нового підприємництва", — підсумував Гетманцев.

Як повідомлялось, майже 31 тисяча ФОПів припинила свою діяльність за перші 4 місяці 2024 року. Найчастіше закриваються бізнеси у Києві, на Харківщині та Дніпропетровщині. Понад 23% новостворених фопів минулоріч закрились у 2024 році.

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