Укрпошта до Дня вишиванки випустила нові марки — Finance.ua
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Укрпошта до Дня вишиванки випустила нові марки

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Укрпошта до Дня вишиванки випустила нові марки
Укрпошта до Дня вишиванки випустила нові марки
Укрпошта випустила дві нові марки до Дня вишиванки, який відзначають сьогодні, 16 травня.
Про це повідомляють на сторінці Укрпошти у Facebook.
Для марок «Сорочка (фрагмент). Харківська обл.» та «Кримськотатарська вишивка. Qırımtatar nağışı» за ескізи було використано зразки стародавніх вишиванок, наданих Національним музеєм українського народного декоративного мистецтва.⠀
Тираж кожної нової марки — 800 тисяч екземплярів.⠀
Замовити нові марки можна онлайн за посиланням.
Укрпошта до Дня вишиванки випустила нові марки
«Одягнуті у вишиванки, ми немов тримаємося за руки, де б не були — від далекого океану до Києва, від вершин Карпат до донецьких степів, від Харкова до українського Криму», — ідеться в повідомленні поштового оператора.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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