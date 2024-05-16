Укрпошта до Дня вишиванки випустила нові марки — Finance.ua

Укрпошта до Дня вишиванки випустила нові марки
Укрпошта випустила дві нові марки до Дня вишиванки, який відзначають сьогодні, 16 травня.
Про це повідомляють на сторінці Укрпошти у Facebook.
Для марок «Сорочка (фрагмент). Харківська обл.» та «Кримськотатарська вишивка. Qırımtatar nağışı» за ескізи було використано зразки стародавніх вишиванок, наданих Національним музеєм українського народного декоративного мистецтва.⠀
Тираж кожної нової марки — 800 тисяч екземплярів.⠀
Замовити нові марки можна онлайн за посиланням.
«Одягнуті у вишиванки, ми немов тримаємося за руки, де б не були — від далекого океану до Києва, від вершин Карпат до донецьких степів, від Харкова до українського Криму», — ідеться в повідомленні поштового оператора.
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