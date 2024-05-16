росія та Китай зміцнюватимуть контакти по лінії банків — росЗМІ Сьогодні 11:10 — Світ

росія та Китай зміцнюватимуть контакти по лінії банків — росЗМІ

володимир путін і Сі Цзіньпін провели переговори в Пекіні, пише The Bell. За підсумками переговорів делегації росії та Китаю підписали десять угод, а також заявили про партнерство та стратегічну взаємодію.

путін заявив, що Москва і Пекін будуть зміцнювати контакти по лінії банків. За його словами, взаємні інвестиції захищені від третіх країн.

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«Взаємні торгівля та інвестиції [рф та КНР] надійно захищені від впливу третіх країн та негативних тенденцій на світових валютних ринках.

Ми домовилися, що росія та Китай і надалі зміцнюватимуть контакти по лінії кредитних банківських установ, енергійно задіятимуть національні платіжні системи для обслуговування наших економічних операторів", — сказав він.

Сі Цзіньпін у свою чергу пообіцяв, що обидві держави дотримуватимуться принципів «неприєднання та неконфронтації» та відносин проти третіх країн, а також поглиблюватимуть політичну взаємодію.

Довідка Finance.ua:

З кінця березня 2024 року китайські банки почали блокувати оплату від російських компаній за компоненти та набори для збирання електроніки, зокрема серверів, систем зберігання даних (СЗД), ноутбуків та іншої апаратури.

Раніше в лютому 2024 року ЗМІ писали, що три найбільші банки Китаю — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank та Bank of China — перестали приймати платежі з російських підсанкційних фінорганізацій.

У березні стало відомо, що великі банки Китаю, який наростив імпорт російської нафти, перестали приймати платежі в юанях з росії та почали повертати такі транзакції клієнтам. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на заяву для росЗМІ гендиректора АТ «Перша Група» Олексія Порошина. За його словами, серед тих, хто відмовився від російських платежів, щонайменше вісім кредитних організацій: Ping An Bank і Bank of Nengbo, Great Wall West China, Dongguan Rural Commercial, China Guangfa, Kunshan Rural Commercial, Shenzhen Rural Commercial і China Zheshang.



Також юаневі платежі не проходять через банки з міжнародною участю: CitiBank, Standard Chartered Bank, HSBC, JP Morgan, BNP Paribas, Deutsche Bank та Mizuho Bank. Але більшість із них перестали проводити операції з російськими клієнтами ще два роки тому.



The Bell За матеріалами:

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