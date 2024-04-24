російський суд заарештував усі кошти JPMorgan в рф — Finance.ua

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російський суд заарештував усі кошти JPMorgan в рф

Світ
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російський суд заарештував усі кошти JPMorgan в рф
російський суд заарештував усі кошти JPMorgan в рф
Арбітражний суд Санкт-Петербурга та Ленінградської області 22 квітня виніс рішення про блокування усіх рахунків JPMorgan в росії, включно із рахунками дочірніх компаній, за поданням російського держбанку ВТБ.
Про це повідомляє Reuters.
Справа ВТБ проти JPMorgan є частиною спроб російського банку повернути заморожені після 24 лютого 2022 року кошти на закордонних рахунках.
Минулого тижня JP Morgan Chase подав до суду на ВТБ у Нью-Йорку з вимогою припинити спроби повернути 439,5 млн дол з рахунку, який був заблокований в США.
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У скарзі, поданій до федерального суду Манхеттена на початку цього місяця, JPMorgan назвав спробу ВТБ повернути гроші в росії «кричущим порушенням» угоди про розгляд спорів у Нью-Йорку.
Найбільший американський банк заявив, що американське законодавство забороняє йому повертати 439,5 млн дол.
За матеріалами:
Економічна Правда
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