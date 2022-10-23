JP Morgan почне токенізувати депозити в євро — Finance.ua

JP Morgan почне токенізувати депозити в євро Вчора 04:13 — Фінтех і Картки

JP Morgan почне токенізувати депозити в євро

JP Morgan вже дозволяє токенізувати депозити в доларах США за допомогою JPM Coin. Тепер банк планує «найближчим часом» дозволити токенізувати депозити в євро на базі блокчейну.

Про це повідомляє Ledgerinsights, посилаючись на заяву Басека Топрака, керівника відділу монетних систем в Onyx від JP Morgan.

Щодо теми JPM Coin, Топрак підкреслив різницю між програмованими платежами, які вже існують, і програмованими грошима на основі блокчейну. Для корпорацій багато банків вже пропонують тригерні платежі, не пов’язані з блокчейном.

Читайте також У ФРС розкритикували ідею запуску цифрового долара

Токенізовані гроші на блокчейні створюють ефективність, оскільки вони виступають одночасно як запис вартості, забезпечують рух грошей і підтримують можливість програмування. Це контрастує з поточним статусом грошей, які існують в електронному вигляді в банківській базі даних з окремими платіжними каналами для переказу грошей. Це створює неефективність при переміщенні грошей між бухгалтерською книгою та платіжними системами.

Блокчейн усуває процедури узгодження, оскільки обидві сторони мають доступ до загальної бухгалтерської книги.

У той час як в минулому одна компанія могла ініціювати платіж або інша просити про платіж, з програмованими на блокчейні грошима обидві сторони заздалегідь домовляються про те, які дані будуть запускати переказ.

Читайте також ЄС підтримав закон про регулювання криптовалют

Наприклад, система вважає, що портові платежі є гарним прикладом, коли судно, яке заходить в порт, не повинно сплачувати портові збори занадто рано, тому що воно може змінити свій маршрут. Якщо ж він здійснить платіж занадто пізно, вивантаження товарів може затягнутися. Натомість, за допомогою GPS можна оптимізувати та автоматизувати час сплати платежів.

В JP Morgan також заявили, що бачуть потенціал у секторі NFT.

«Технологія NFT сьогодні недостатньо зручна для масового впровадження», — сказав Броди Малдеріг, який відповідає за фінтех в JP Morgan, виступаючи на конференції Crypto Assets.

Зокрема, він розповів про всі перешкоди, через які доводиться проходити деяким користувачам, щоб купити NFT. Якщо вони ще не займаються криптовалютою, то найпростіше — це перевести гроші на криптовалютну біржу. Але потім користувачі повинні перевести їх на власний гаманець, купити обладнання, щоб переконатися в його безпеці, а потім купити NFT. Вони також повинні остерігатися фішингових шахрайств і ризику втратити seed-фразу до свого гаманця.

cryptomisto За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.