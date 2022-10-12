ЄС підтримав закон про регулювання криптовалют — Finance.ua

ЄС підтримав закон про регулювання криптовалют Вчора 07:41 — Фінтех і Картки

ЄС підтримав закон про регулювання криптовалют

Комітет з економічних та валютних питань ЄС проголосував за новий пакет законів, який регулюватиме криптовалютну галузь (MiCA). 28 голосів висловилися «за» і лише один — «проти». Голосування відбулося без подальшого обговорення положень документа.

Експерти наголосили, що це свідчить про майбутнє схвалення закону Європейським парламентом вже до кінця цього року.

У ЄС також підтримали закон про ідентифікацію учасників криптовалютних транзакцій. Закон дозволить ефективно відстежувати та карати злочинців, які використовують ринок цифрових активів для відмивання коштів.

Щоправда, раніше ініціатива викликала критику серед членів криптовалютної спільноти та великих гравців ринку. Були побоювання, що використання приватних криптовалютних гаманців піддаватиметься надмірному контролю з боку регулятора та правоохоронців.

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Зауважимо, що політики дійшли спільного рішення щодо правил MiCA після двох років активних обговорень та суперечок. «Ухвалення законопроекту знаменує кінець гарячої, але необхідної дискусії між законодавцями ЄС, яка тривала понад два роки», — йдеться в повідомленні, опублікованому представниками Європейської крипто-ініціативи (EUCI), що базується в Брюсселі.

«MiCA створює абсолютно новий набір правил для криптопроектів — тих, які змінять поточну позицію криптовалюти як „аутсайдера“ і зроблять її повноправним учасником простору фінансових послуг у ЄС», — наголосила співзасновниця EUCI Марина Маркезич. Прийнятий закон опублікують в Офіційному журналі Європейського Союзу на початку 2023 року. Щодо правил MiCA, вони набудуть чинності у 2024 році.

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