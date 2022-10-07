Закон про регулювання криптовалют остаточно узгоджений ЄС — Finance.ua

Закон про регулювання криптовалют остаточно узгоджений ЄС Вчора 04:18 — Фінтех і Картки

Закон про регулювання криптовалют остаточно узгоджений ЄС

Законодавці Європейського Союзу погодили остаточне формулювання історичного закону про криптовалюти MiCA, який розпочне шлях до загальноєвропейської регуляторної політики щодо цифрових активів.

Згідно з інформацією, наданою представницею Чехії в ЄС Едітою Хрда, повний текст Постанови про ринки криптовалют (MiCA) схвалили на зустрічі послів ЄС у середу.

Варто зауважити, що політики дійшли спільного рішення щодо правил MiCA після двох років активних обговорень та суперечок.

«Ухвалення законопроекту знаменує кінець гарячої, але необхідної дискусії між законодавцями ЄС, яка тривала більше двох років», — йдеться в повідомленні, опублікованому представниками Європейської крипто-ініціативи (EUCI), що базується в Брюсселі.

Тепер законодавчий текст передадуть до Європейського парламенту, якщо MiCA схвалять, закон опублікують в Офіційному журналі Європейського Союзу на початку 2023 року.

Щодо правил MiCA, вони набудуть чинності у 2024 році.

«MiCA створює абсолютно новий набір правил для криптопроектів — тих, які змінять поточну позицію криптовалюти як „аутсайдера“ і зроблять її повноправним учасником простору фінансових послуг у ЄС», — наголосила співзасновниця EUCI Марина Маркезич.

Раніше стало відомо, що закон про регулювання криптовалют не включає контроль за DeFi (децентралізовані фінансові системи). MiCA містить положення про криптовалюти, NFT та стейблкоїни — для останніх діятиме обмеження транзакцій до 200 мільйонів євро на добу. Варто зауважити, що ліміт не поширюватиметься на стейблкоїни, які використовуються для покупки криптовалют. Однак він може застосовуватися для спотової торгівлі активами на криптовалютних біржах.

noworries За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.