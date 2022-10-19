У ФРС розкритикували ідею запуску цифрового долара — Finance.ua

У ФРС розкритикували ідею запуску цифрового долара Вчора 04:16 — Фінтех і Картки

У ФРС розкритикували ідею запуску цифрового долара

Запуск національної цифрової валюти (CBDC) не зміцнить становище долара на світовій арені.

Таку думку висловив під час виступу в Гарвардському університеті член Ради керівників Федеральної резервної системи США (ФРС) Кріс Воллер.

На його думку, актив сам по собі не зможе достатньою мірою зменшити традиційні проблеми, щоб запобігти шахрайству, крадіжкам, відмиванню грошей або фінансуванню тероризму.

Голова ФРС зазначив, що системи цифрових валют можуть автоматизувати низку процесів, які частково вирішують проблеми відмивання грошей і фінансування тероризму, але вони не унікальні в цьому. За його словами, на міжнародному рівні робляться спроби для поліпшення транскордонних платежів, причому переважна більшість цих поліпшень виходить не від CBDC, а від удосконалення наявних платіжних систем.

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«CBDC навряд чи кардинально змінить ліквідність або глибину американських ринків капіталу. Він навряд чи вплине на відкритість економіки, змінить довіру до інститутів або зміцнить прихильність США верховенству закону. Впровадження CBDC буде пов’язане з низкою витрат і ризиків, включно із загрозами кібербезпеки та усуненням посередництва комерційних банків, обидва ці фактори можуть скоріше нашкодити, ніж допомогти зміцненню позицій долара на міжнародному рівні», — додав він.

У травні компанія Circle, емітент стейблкоїна USDC, закликала ФРС відмовитися від випуску цифрового долара, оскільки це може уповільнити розвиток нових технологій і негативно позначитися на приватному секторі стабільних монет. Регулятор почав вивчення переваг CBDC для платіжних систем ще у квітні.

cryptomisto За матеріалами:

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