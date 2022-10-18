Mastercard надасть банкам можливості для торгівлі криптовалютами — Finance.ua
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Mastercard надасть банкам можливості для торгівлі криптовалютами

Фінтех і Картки
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Компанія Mastercard представила програму Crypto SourceTM, що дозволить фінансовим установам надавати своїм клієнтам доступ до безпечних криптовалютних операцій та сервісів.
Згідно з цьогорічним дослідженням Mastercard New Payments Index, 29% респондентів у всьому світі зберігають криптовалюту як інвестиції, і 65% опитаних хотіли б, аби пов’язані з криптовалютами послуги надавалися фінансовою установою, де вони обслуговуються та до якої мають довіру.
Що це дасть? Фінансові установи-партнери Mastercard отримають доступ до широкого набору послуг з купівлі, зберігання та продажу окремих криптовалютних активів, а також до перевірених сервісів з ідентифікації, кібербезпеки та консультування. Крім того, доповненням до програми Crypto Source стане Mastercard Crypto SecureTM — технологічне рішення, що забезпечує додаткову безпеку криптовалютної екосистеми і допомагає емітентам карток у дотриманні регуляторних вимог.
Сьогодні до переліку криптовалютних можливостей, які компанія Mastercard пропонує банкам і фінтехам, входять:
  • технології і партнерська підтримка, що забезпечують можливість купівлі, зберігання та продажу окремих криптоактивів;
  • управління безпекою, що включає рішення Mastercard для ідентифікації, криптоаналітики, моніторингу транзакцій, протидії відмиванню грошей, «Know Your Business» і стадій життєвого циклу, кібербезпеки та біометрії;
  • оплати криптовалютою та виведення грошей за допомогою низки продуктів, зокрема криптокарток, відкритого банкінгу і транскордонних сервісів. Фінансові установи також зможуть пропонувати додаткові послуги з використанням технологій Mastercard;
  • управління криптовалютними програмами, що включає програмний дизайн, розробку продуктів і впровадження технологій, а також оптимізацію виходу на ринок і маркетинговий консалтинг. Mastercard забезпечує комплексну всебічну підтримку банків, фінтех-компаній та емітентів у реалізації криптопрограм.
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Для підтримки нової програми Mastercard розширює партнерство та взаємодію з Paxos Trust Company, однією із провідних регульованих блокчейн-платформ. У межах партнерства Paxos надаватиме послуги з торгівлі та зберігання криптоактивів від імені банків, тоді як Mastercard за допомогою власних технологій інтегруватиме ці можливості в наявні банківські інтерфейси, забезпечуючи безшовний досвід взаємодії для споживачів.
Сьогодні Mastercard Crypto Source знаходиться на стадії підготовки до запуску пілотних програм. Додаткова інформація щодо широкої доступності програми з’явиться пізніше.

Криптовалюти: швидкі гроші чи стабільний дохід на майбутнє?

За матеріалами:
Finance.ua
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