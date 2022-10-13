Visa і Mastercard розроблять технологію криптотранзакцій — Finance.ua

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Visa і Mastercard розроблять технологію криптотранзакцій

Фінтех і Картки
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Visa і Mastercard розроблять технологію криптотранзакцій
Visa і Mastercard розроблять технологію криптотранзакцій
Платіжні компанії Visa і Mastercard у партнерстві зі стартапом MinePlex розроблять технологію проведення криптотранзакцій.
Як повідомляється у прес-релізі MinePlex, стартап уже отримав фінансування в розмірі $100 млн від інвестиційної компанії GEM Digital Limited.
Фінансування буде використовуватися для розробки нових банківських технологій. Продукт компанії під назвою MinePlex Banking дасть змогу мільйонам користувачів здійснювати швидкі та безпечні цифрові транзакції за допомогою банківських карток, мобільних застосунків і криптовалют.
У партнерстві з Visa і Mastercard також буде запущено еквайринговий сервіс CrossFi, який дасть змогу приймати криптовалюти USDT, BTC, ETH і TRON. Еквайринг буде доступний онлайн і через POS-термінали на базі процесингової платформи MinePlex. Крім того, найближчим часом очікується лістинг нативного токена PLEX на різних біржах.
На початку жовтня криптобіржа FTX уклала партнерство з Visa. У рамках співпраці біржа випустить дебетові картки Visa для клієнтів FTX. Запуск пройде поетапно. Картки вже доступні в США і незабаром будуть запущені більш ніж у 40 країнах Латинської Америки, Європи та Азії.

Криптовалюти: швидкі гроші чи стабільний дохід на майбутнє?

За матеріалами:
cryptomisto
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