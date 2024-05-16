Міненерго звернулось до українців: що має зробити кожен — Finance.ua
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Міненерго звернулось до українців: що має зробити кожен

Енергетика
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Міненерго звернулось до українців: що має зробити кожен
Міненерго звернулось до українців: що має зробити кожен
Аби уникнути аварійних відключень, Міненерго звертається до споживачів з проханням про економне та відповідальне споживання електроенергії. Важливо зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (особливо ввечері з 17:00 до 22:00).
Про це йдеться у заяві Міністерства енергетики.
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Якщо кожен українець скоротить споживання струму хоча б на 30%, це дасть можливість уникнути (або значно скоротити) період відключень. Важливо:
  • відмовитись від використання потужних електроприладів (кухонних приладів, пральних машинок, обігрівачів, кондиціонерів тощо) в піковий період споживання;
  • вмикати світло тільки в тих приміщеннях, де ви перебуваєте (лампи замінити на енергозберігальні);
  • за можливості максимально економити електроенергію.
Також традиційно енергетики радять купувати тільки енергоефективну техніку (клас енергоефективності «А» та вище), замінити всі лампи на енергоефективні, встановити датчики руху. Головне, що варто пам’ятати кожному: вибір стоїть між тим, щоб споживати економно або звикати до постійних відключень.

Які пристрої «з'їдають» найбільше електроенергії

За матеріалами:
Обозреватель
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