День фінансів: 37 тисяч резюме на військові вакансії, ТОП-10 банків за депозитами, скільки коштують квартири в Україні — Finance.ua

День фінансів: 37 тисяч резюме на військові вакансії, ТОП-10 банків за депозитами, скільки коштують квартири в Україні Сьогодні 17:50

У п’ятницю, 12 січня, ми підготувати нову сттаттю, де розбиралис, що принесе більше грошей:

37 тисяч резюме на військові вакансії. Рекрутингові платформи Work.ua, Lobby X, Robota.ua та «OLX Робота» отримали майже 37 500 відгуків на військові вакансії, свідчать підрахунки Forbes на основі їхніх даних. Меморандуми про безоплатну співпрацю з цивільними джоб-сайтами Міноборони уклало у листопаді - грудні 2023-го. Такий Рекрутингові платформи Work.ua, Lobby X, Robota.ua та «OLX Робота» отримали майже 37 500 відгуків на військові вакансії, свідчать підрахунки Forbes на основі їхніх даних. Меморандуми про безоплатну співпрацю з цивільними джоб-сайтами Міноборони уклало у листопаді - грудні 2023-го. Такий рекрутинг дозволяє людині обрати конкретний підрозділ на визначеній посаді, де її цивільний досвід буде найбільш корисним.

Міноборони підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію.

Як жінки навчаються «чоловічим» професіям. Дефіцит кадрів — одна з ключових тенденцій, яка впливатиме на ринок праці у 2024 році. Про це Work.ua Дефіцит кадрів — одна з ключових тенденцій, яка впливатиме на ринок праці у 2024 році. Про це Work.ua розповідає у дослідженні. Одним із способів подолання дефіциту кадрів є навчання жінок професіям, які раніше вважалися «чоловічими».

ТОП-10 банків за депозитами. Найвищу Найвищу ставку за депозитами у гривні на 12 місяців пропонує Кристалбанк — 16,75% річних. Намагаються сильно не відставати ще три банки — Глобус, Український капітал та Полтава-Банк, які за такими депозитами пропонують 16,5%. За гривневими вкладами на 9 місяців у лідерах серед дрібних банків опинилися Кристалбанк зі ставкою 16,75% річних, Український капітал — 16,5% річних, Полтава-Банк та Банк інвестицій та заощаджень — 16% річних.

Що буде зі ставками за кредитами та депозитами у 2024 році: прогноз НБУ.

Скільки пенсіонерів отримують понад 10 тисяч гривень. Станом на 1 січня 2024 року пенсії понад 10 тисяч гривень отримували трохи більше 10% українців. Про це Станом на 1 січня 2024 року пенсії понад 10 тисяч гривень отримували трохи більше 10% українців. Про це свідчать дані Пенсійного фонду України. При цьому більше половини українців отримують пенсії до 4 тисяч гривень.

В січні на пенсії спрямували 27 мільярдів гривень.

Перехід від фіксованого до гнучкого курсу. Національний банк України три місяці тому Національний банк України три місяці тому скасував фіксований курс долара (більше року він коштував 36,6 гривень) і перейшов на режим «керованої курсової гнучкості»: регулятор підтримує гривню, але дозволяє курсу реагувати на певні тенденції. Відтоді офіційний долар подорожчав в Україні майже на дві гривні.

Нацбанк торік отримав майже мільярд за кредитами рефінансування збанкрутілих банків.

Гранти на бізнес: хто може отримати до 250 тис. грн. За грантовою програмою «Власна справа» українці За грантовою програмою «Власна справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис грн. Розповідаємо, хто може отримати допомогу від держави, на що можна витратити кошти і як подати заявку.

МВФ назвав суму міжнародної допомоги, необхідної Україні у 2024 році. Потреби України у фінансуванні дефіциту державного бюджету залишаться суттєвими у 2024 році. Про це Потреби України у фінансуванні дефіциту державного бюджету залишаться суттєвими у 2024 році. Про це повідомляється з посиланням на заяву директора МВФ з комунікацій Джулі Козак на брифінгу у Вашингтоні. Країні знадобиться фінансування у розмірі близько 42 млрд доларів, включаючи офіційну донорську підтримку у розмірі близько 32 млрд доларів.

Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги.

США запровадили нові санкції проти рф.

Скільки коштують квартири в Україні. Орендувати квартиру в Києві зараз можна Орендувати квартиру в Києві зараз можна дешевше , ніж у Львові. На заході в середньому зняти житло можна за 22,4 тисячі гривень. Високі ціни досі тримаються і у Дніпрі. А в Одесі однокімнатну квартиру можна знайти всього за чотири тисячі гривень на місяць.

В Yasno пояснили, як відбуватиметься відключення електрики боржникам. Компанія-постачальник електроенергії Yasno не буде відключати за борги усіх споживачів підряд. Про це Компанія-постачальник електроенергії Yasno не буде відключати за борги усіх споживачів підряд. Про це повідомив у Facebook гендиректор Yasno Сергій Коваленко. За його словами, Yasno не буде відключати всю Україну, оскільки працює з приватними клієнтами лише у Києві та на Дніпропетровщині.

Зовнішня торгівля України торік пішла в мінус. Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у 2023 році становив 27,5 млрд дол., що у 2,4 раза більше, ніж роком раніше. Про це Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у 2023 році становив 27,5 млрд дол., що у 2,4 раза більше, ніж роком раніше. Про це свідчать дані Державної митної служби України.

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