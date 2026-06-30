День фінансів: 3,9 млрд євро від ЄС, військовий збір зараховуватимуть по-новому Сьогодні 17:35

Вівторок, 30 червня. Україна отримала 3,9 млрд євро від ЄС, а в Польщі з 1 липня змінюють правила проживання для українців.

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Військовий збір по-новому

Із 1 липня 2026 року набирають чинності зміни щодо зарахування надходжень військового збору. Відтепер сплачені кошти надходитимуть до спеціального фонду Державного бюджету України та спрямовуватимуться на виплату грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ.

Також стало відомо, коли команда Федорова запустить зміни у мобілізації.

До 460 тис. грн для військових

Нова система мотиваційних виплат для військових викликала багато запитань через інформацію про суми до 460 тис. грн. Проте юристи кажуть, що насправді такі суми стосуються лише окремих випадків

Робота в +50°C: найспекотніші професії України

Держслужба зайнятості назвала низку спеціальностей, де літня спека стає справжнім випробуванням. Найбільш «гарячий» спектр професій традиційно пов’язаний із виробництвом і надзвичайними ситуаціями.

Борги банкам 10 млрд грн

Заборгованість держави перед банками з виплати компенсацій за програмою «Доступні кредити 5−7−9%» до кінця 2026 року може сягнути близько 10 млрд грн.

До речі, у цьому матеріалі Finance.ua пропонує детально розібратися, чому банк може не віддавати депозит чи валюту і що робити насамперед.

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У цьому випуску банкір Глобус Банку Тарас Лєсовий дає детальний та спокійний розбір ринку.

У Польщі з 1 липня змінюють правила проживання

Із 1 липня 2026 року в Польщі набувають чинності чергові зміни до законодавства, що передбачають поступове скорочення програм підтримки для громадян України. Цього разу уряд обмежує доступ до центрів колективного проживання.

До речі, українці в Молдові зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою.

А от як зареєструвати право власності на житло та що робити, якщо ви за кордоном — читайте тут.

Відключення світла

Через складну ситуацію в енергосистемі — Як повідомляє Укрненерго, споживання електроенергії зростає, негода знеструмила близько 600 населених пунктів у восьми областях.Через складну ситуацію в енергосистемі — з 17:00 до 22:00 вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.

«Укрпошта» змінює тарифи

Із 1 липня «Укрпошта» скасує доплату за доставку відправлень до сіл пересувними відділеннями. Водночас кур’єрська доставка подорожчає через зростання вартості пального.

Водночас вимога НБУ звільнити директора «Укрпошти» Смілянського не виконана, 5 днів на виконання минули. Деталі тут.

Житловий ваучер ВПО

Уряд оновив правила використання житлових ваучерів для переселенців. Через нововведення з 1 серпня частина ВПО більше не зможуть п ретендувати на таку підтримку від держави.

НБУ ввів у обіг нову пам’ятну монету

НБУ вирішили ввести в обіг нову пам’ятну монету «Українські народні казки. Кирило Кожум’яка». Тираж — до 75 000 штук у сувенірному паковані.

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