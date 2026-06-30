Держава може заборгувати банкам 10 млрд грн — НБУ Сьогодні 13:03 — Кредит&Депозит

НБУ пропонує переглянути фокус програми

Заборгованість держави перед банками з виплати компенсацій за програмою «Доступні кредити 5−7-9%» до кінця 2026 року може сягнути близько 10 млрд грн.

Про це повідомила директорка департаменту фінансової стабільності Національного банку України Первін Дадашова, передає «Інтерфакс-Україна».

За її словами, після зміни умов програми банки отримуватимуть меншу компенсацію, що має знизити бюджетні витрати в другому півріччі.

«За новими правилами банки отримуватимуть меншу компенсацію, і це означатиме, що витрати за програмою мають скоротитися на другу половину року. Але, за нашими оцінками, до кінця року ми побачимо борг близько 10 мільярдів», — зазначила вона.

Заборгованість продовжує зростати

Торік заборгованість становила близько 8 млрд грн. Оцінка на кінець 2026 року є попередньою і може змінитися залежно від динаміки програми у другому півріччі, від того, як швидко позначиться перегляд компенсаційних ставок, та можливого подальшого розширення програми.

За даними червневого Звіту про фінансову стабільність, на початок червня частка кредитів за програмою «5−7-9%» у гривневому портфелі бізнесу зросла до 33%. Розширення підтримки збільшило навантаження на бюджет програми та значно посилило ризик подальшого накопичення заборгованості держави перед банками.

НБУ пропонує переглянути фокус програми

Нацбанк вважає, що пільгове кредитування має бути доступним передусім для найуразливіших до воєнних ризиків позичальників, тоді як значна частина учасників програми спроможна залучати й обслуговувати кредити на ринкових умовах без субсидій.

Перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук зазначив, що програма «5−7-9%» і державні гарантії мають бути сфокусовані на прифронтових регіонах та секторах, де необхідно компенсувати недоліки ринку або надати додатковий стимул для розвитку.

Довідка Finance.ua:

10 червня уряд зменшив маржу банків за окремими кредитами в межах програми;

для мікробізнесу за інвестиційними кредитами її знизили з 6 до 4 відсоткових пунктів, для малого бізнесу — з 4 до 3 в.п., для середнього бізнесу з 3 до 2 в.п., для стартапів з 6 до 4 в.п., а для фізичних осіб-підприємців з 12 до 5 в.п.;

також уряд запровадив новий напрям фінансування в межах програми — кредити до 150 млн грн на відбудову або відновлення майна підприємств, зруйнованого чи пошкодженого внаслідок війни;

ставка за такими кредитами становитиме 0,1% річних протягом перших двох років. Надалі вона зростатиме до 5%, 7% або 9% залежно від розміру бізнесу та приросту кількості робочих місць.

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