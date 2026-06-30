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НБУ ввів у обіг нову пам’ятну монету (фото)

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НБУ ввів у обіг нову пам’ятну монету (фото)
НБУ ввів у обіг нову пам’ятну монету (фото)
НБУ вирішили ввести в обіг нову пам’ятну монету «Українські народні казки. Кирило Кожум’яка».
Про це пише НБУ.

Про монету

Кирило Кожум’яка — це узагальнений образ людини, яка завдяки своїй праці, силі духу та сміливості перемагає зло й захищає тих, хто в нелегкий час потребує допомоги. Не одне покоління українців зростало на цій казці, яка і далі нагадує нам, що справжня сила полягає не лише в могутності, а й у готовності захищати інших.
Про пам’ятну монету
Монета має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу.
На аверсі зображені три сюжетні композиції, розділені між собою стилізованими мотузками. Кожна з них ілюструє ключові епізоди казки: ремесло Кирила Кожум’яки; звернення дітей по допомогу; поневолення князівни змієм.
На реверсі — сцена бою Кирила Кожум’яки зі змієм, що втілює протистояння людської сили, волі та справедливості руйнівному злу.
Художник — Аліса Іванова. Скульптори: Володимир Дем’яненко, Володимир Атаманчук.
Тираж — до 75 000 штук у сувенірному паковані.
Про продаж монети
Придбати монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та у банків-дистриб'юторів. Детальніше про старт продажів дізнавайтеся на їхніх сайтах.
За матеріалами:
Finance.ua
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