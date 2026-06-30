До 460 тис. грн для військових: кому реально платитимуть такі суми Сьогодні 16:01 — Особисті фінанси

Військовослужбовець

Нова система мотиваційних виплат для військових викликала багато запитань через інформацію про суми до 460 тис. грн. Проте юристи кажуть, що насправді такі суми стосуються лише окремих випадків.

Що кажуть експерти

У червні 2026 року в Україні стартувала експериментальна система мотиваційних виплат для військовослужбовців, запроваджена постановою Кабінету Міністрів № 768. Вона передбачає суттєве розширення грошового забезпечення для окремих категорій військових і вже спричинила активне обговорення через озвучені суми — до 300 тис. гривень на передовій і до 460 тис. гривень за певних умов. Водночас ці показники не є фіксованими та залежать від характеру служби й виконаних завдань.

Юристи поділилися експертною думкою для видання Finance.ua та наголошують, що заявлені суми не гарантовані всім військовослужбовцям.

Для тих, хто безпосередньо бере участь у бойових діях, передбачена додаткова винагорода до 100 тис. гривень. Окремо діють виплати за виконання завдань на найбільш небезпечних ділянках фронту — до 170 тис. гривень. Саме поєднання цих надбавок формує озвучувані в публічному просторі суми до 300 тис. гривень.

Право на підвищену виплату у 170 тис. гривень мають не всі військові. Вона передбачена для тих, хто виконує бойові завдання безпосередньо на лінії бойового зіткнення у складі підрозділів першого ешелону оборони або наступу до взводного опорного пункту.

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Додаткові надбавки за окремі категорії служби

Окремі виплати встановлені й для інших категорій військовослужбовців. До 50 тис. гривень можуть отримувати ті, хто виконує завдання на пунктах управління, де здійснюється бойове керівництво військами. Для інструкторського складу передбачені додаткові винагороди в межах 15−30 тис. гривень залежно від умов служби.

Також визначені виплати за результати бойових дій: 20 тис. гривень за добу — за штурмові дії та повернення втрачених позицій, і 40 тис. гривень за добу — за захоплення позицій противника. Додатково враховуються результати на кшталт взяття в полон військовослужбовців противника. Саме сукупність таких виплат у певних випадках може формувати до 460 тис. гривень на місяць.

Що впливає на розмір виплат і ризики оформлення

«Важливо розуміти, що 460 тис. гривень — це не нова зарплата військового. Це максимально можливий розмір виплат за наявності визначених підстав. Для більшості військовослужбовців фактичні суми будуть іншими і залежатимуть від характеру виконаних завдань та документального підтвердження права на виплати», — зазначає адвокат ЮК «Мережа права» Мандрик.

За словами адвоката, найбільше спорів може виникати саме на етапі підтвердження права на додаткові винагороди. На практиці розмір виплат залежить від наказів командирів, бойових розпоряджень, журналів бойових дій, рапортів та інших документів.

«Саме повнота та належність доказової бази (документального підтвердження) дозволить реалізувати право на ті чи інші виплати. Якщо виконання завдань не було належним чином зафіксовано або виникли помилки в оформленні документів, військовий може зіткнутися з недоотриманням належних виплат або необхідністю додатково доводити своє право на них», — пояснює адвокат.

Юристи наголошують: нова система виплат дійсно передбачає суттєве збільшення винагород для окремих категорій військовослужбовців. Однак реальний розмір виплат залежатиме не лише від місця служби, а й від конкретних бойових завдань, посади, участі у бойових діях та правильності оформлення документів.

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