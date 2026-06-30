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Відключення світла: які графіки будуть діяти

Енергетика
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Відключення світла: які графіки будуть діяти
Відключення світла: які графіки будуть діяти
Як повідомляє Укрненерго, споживання електроенергії зростає, негода знеструмила близько 600 населених пунктів у восьми областях.
Через складну ситуацію в енергосистемі — з 17:00 до 22:00 вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.
Внаслідок ворожих обстрілів — на ранок є знеструмлення у Сумській, Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Там, де це зараз дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

Споживання електроенергії

Сьогодні, 30 червня, станом на 09:30, воно було на 1,2%, вищим, ніж в цей же час попередньо дня — у понеділок.
Причина змін — спекотна погода на всій території України, що зумовлює масове використання кондиціонерів.
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Вчора, 29 червня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 7,9% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня — у п’ятницю, 26 червня. Причина — значне підвищення температури повітря в усіх регіонах України.
Через зумовлене спекою зростання рівня енергоспоживання — сьогодні в усіх регіонах України у період з 17:00 до 22:00 вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1 черги).
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Графік ймовірних відключень за своєю адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго вашого регіону. Нагадуємо промисловим споживачам та бізнесу про можливість здійснення направленого імпорту обсягом понад 60% від власного споживання.
Це убезпечить вас від застосування погодинних відключень та водночас суттєво допоможе енергосистемі. Будь ласка, перенесіть користування потужними електроприладами на денний час — з 10:00 до 15:00. Споживайте електроенергію максимально ощадливо у вечірні години — з 16:00 до 23:00.
За матеріалами:
Finance.ua
Енергетика
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