Чи вимикатимуть світло у липні та серпні (експерти) Сьогодні 09:00 — Енергетика

Чи вимикатимуть світло у липні та серпні (експерти)

Спека — один із найпровокативніших чинників для літнього енергобалансу. Високі температури підштовхують людей активно вмикати кондиціонери в квартирах, офісах, лікарнях, магазинах і на підприємствах.

У містах це створює додаткове навантаження на трансформаторні підстанції та розподільчі мережі.

Дар’я Орлова в ексклюзивному коментарі УНН на цю тему зазначає, що спека може спричинити як зростання споживання, так і підвищення аварійності мереж.

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«Зараз, за прогнозами, бачимо, що Європу накриває спека, можливо, вона дійде до нас. І, звичайно, це ще більше зростання споживання електроенергії, це підвищення аварійності в мережах. Тоді, звичайно, відключення можуть бути», — сказала вона.

Водночас аналітикиня не очікує, що за такого сценарію відключення обов’язково будуть масштабними.

«Не думаю, що це буде щось суттєве, щось значне в плані відключень, але вірогідність така все одно залишається. Насправді вона б залишалася і навіть без війни, тому що навіть у тій же Європі бувають і блекаути, і обмеження електропостачання, в тому числі через спеку», — резюмувала Орлова.

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Олег Попенко також наголосив: висока температура швидко створює проблеми з покриттям попиту на електроенергію.

«Як тільки у нас стає дуже висока температура на вулиці, у цей час виникають проблеми з необхідною кількістю електроенергії. Ми не можемо її покривати, і тут можливі відключення», — пояснив він.

Експерти підкреслили, що відключення світла може спричинити не лише дефіцит генерації. Іноді електроенергія в системі є, але мережі не витримують навантаження або не можуть передати потрібний обсяг у конкретний район.

«Може бути, що це не тільки відсутність наявної генерації, а ще й технічний стан мереж незадовільний. Вони руйнуються, вони не витримують», — пояснив Попенко.

Раніше писали, в разі тривалого періоду високих температур і масованих атак росії на енергосистему України в країні можуть запровадити аварійні відключення електроенергії тривалістю до 5 годин на добу. Про це заявив голова НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко.

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