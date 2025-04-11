День фінансів: 21 млрд євро на зброю, відповідь Китаю на тарифи Трампа, ціни на оренду житла в Україні — Finance.ua

День фінансів: 21 млрд євро на зброю, відповідь Китаю на тарифи Трампа, ціни на оренду житла в Україні Сьогодні 17:45

П’ятниця, 11 квітня. На «Рамштайні» оголосили про рекордну допомогу Україні, а Китай відповів на тарифи Трампа.

Рекордні 21 млрд євро Україні. Учасники Контактної групи з питань оборони України (у форматі «Рамштайн») Учасники Контактної групи з питань оборони України (у форматі «Рамштайн») оголосили про зобов’язання щодо військової допомоги для України на понад 21 млрд євро, що є «рекордним» збільшенням військового фінансування для країни. Зокрема, Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на £450 млн.

Для підтримки України було створено нову «коаліцію можливостей», що стосується ведення радіоелектронної боротьби. До неї увійшли Німеччина і ще 10 країн.

Європейські країни вже виділили понад 23 млрд євро на військову допомогу Україні цього року. Це перевищує суму минулого року.

Відповідь Китаю на тарифи Трампа. Китай Китай підвищить тарифи на всі американські товари з 84% до 125%, починаючи з 12 квітня. Це дзеркальні заходи — нещодавно президент США Дональд Трамп підвищив мита на китайські товари до 125%. У міністерстві додали, що Пекін ігноруватиме подальші тарифи з боку Вашингтона на китайські товари.

Водночас голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що Європейський Союз та Китай повинні об’єднати зусилля у протистоянні «одностороннім залякуванням». За його словами, високі мита, які запровадив Трамп, шкодять економіці.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що рішення очільника Білого дому Дональда Трампа про 90-денне призупинення тарифів дає можливість лише для «крихкої паузи».

Долар обвалився, оскільки зниження довіри до економіки США спонукало інвесторів позбутися американських активів на користь безпечних активів, як-от швейцарський франк, єна та євро, а також золото.

Зміни у витратах українців. Повномасштабне вторгнення та економічна ситуація в Україні значно Повномасштабне вторгнення та економічна ситуація в Україні значно вплинули на рівень цін у різних категоріях товарів та послуг. Майже дві третини респондентів відмічають значне зростання витрат у порівнянні з довоєнним періодом. Основними категоріями витрат є продукти харчування (85%), комунальні послуги (72%), та ліки (60%).

Finance.ua вирішив розповісти, як суттєво зекономити на придбанні різноманітних товарів. У новій статті ділимося лайфхаками, як отримати речі задарма, або дешево:

Нові санкційні пакети проти тіньового флоту рф. Президент України Володимир Зеленський Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати українські санкційні пакети проти росії та тих, хто допомагає їй вести війну. Окрім цього президент повідомив, що ведеться робота з узгодження українських санкційних заходів з рішеннями партнерів, передусім у Європейському Союзі та інших країнах зі значним юридичним впливом у світі.

Ціни на газ в Україні. Ціни на газ в під час війни регулюються Положенням про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на державні компанії. Уряд продовжив дію постанови. Як Ціни на газ в під час війни регулюються Положенням про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на державні компанії. Уряд продовжив дію постанови. Як повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пільгові ціни виробникам теплової енергії для надання ними комунальних послуг споживачам в міжопалювальний період будуть діяти до 31 жовтня 2025 року.

Оренда житла. Дані ЛУН Дані ЛУН свідчать , що зростання цін на оренду трішки пригальмувало. Найвищі орендні ставки в Києві, Львові та Ужгороді. Співвідношення середньої місцевої заробітної плати до середньої орендної ставки знизилось майже в усіх регіонах країни — тобто винаймати квартири стало дешевше.

Водночас дані OLX Нерухомість показують, що попри війну українці готові інвестувати в житло, навіть у регіонах, де досі чути вибухи. Так, у 2025 році в Харківській області фіксують суттєве зростання інтересу до купівлі квартир.

Матриця оподаткування криптовалют. Народний депутат Данило Гетманцев Народний депутат Данило Гетманцев заперечив заяву очільника НКЦПФР Руслана Магомедова про так звану «матрицю» оподаткування криптовалют. За словами Гетманцева, документ не має відношення до поточної версії законопроєкту і вводить учасників ринку в оману.

Також за словами народного депутата, державний бюджет на 2025 рік прорахований до кінця року. Тому до кінця 2025 року в Україні не переглядатимуть існуючу податкову базу.

У медіапросторі України шириться інформація про необхідність сплати податків із кожного грошового надходження. Зокрема, йдеться навіть про кошти, отримані як позика від родичів чи друзів, або виручені від продажу вживаних речей. Наскільки це відповідає дійсності, та в яких випадках податки сплачувати не потрібно — дізнайтесь у нашому сюжеті:

Власники землі в Україні. Опендатабот Опендатабот повідомляє , що 66 компаній зменшили свої земельні банки до розміру менше 100 га з моменту відкриття ринку землі та вибули з переліку великих землевласників Державного земельного кадастру. Втім й решта компаній з переліку скорочували свої наділи: за рік площа їх земельних ділянок зменшилася на 8225.4 га.

«Мінімалка» в країнах ЄС. Станом на 1 січня 2025 року 22 із 27 країн ЄС Станом на 1 січня 2025 року 22 із 27 країн ЄС мають національну мінімальну заробітну плату, за винятком Данії, Італії, Австрії, Фінляндії та Швеції. У січні 2025 року 10 країн ЄС мали мінімальну зарплату нижче 1000 євро на місяць. У 6 інших мінімальна зарплата коливалася від 1000 євро до 1500 євро на місяць. У решті 6 мінімальна зарплата перевищувала 1 500 євро на місяць.

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