Скільки чоловіки витрачають на догляд за собою (ціна процедур) — Finance.ua

Скільки чоловіки витрачають на догляд за собою (ціна процедур) Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Скільки чоловіки витрачають на догляд за собою (ціна процедур)

Стереотипи про те, що догляд за собою — «не чоловіча справа», давно в минулому. Сьогодні турбота про себе — це не про моду, а про самоповагу. Колись ми вже писали про те, скільки на себе витрачає сучасна жінка в Україні.

В цій статті розглянемо, як чоловіки ставляться до інвестицій у власну зовнішність та самопочуття, і що саме входить у їхні рутинні витрати.

Щоб оцінити, скільки сучасний чоловік витрачає на догляд за собою, ми вирішили проаналізувати ціни на найпопулярніші чоловічі процедури в трьох великих містах України — Києві, Одесі та Львові. Враховували лише ті послуги, які мають найбільший попит серед чоловіків: стрижка, моделювання бороди / вусів, камуфлювання сивини та манікюр.

Вартість послуг також коливається залежно від рівня майстра та престижності закладу.

Чоловіки загалом витрачають на догляд за собою менше, ніж жінки, зосереджуючись переважно на базових потребах — перукарні, засобах для гігієни, спортивних послугах. В середньому витрати коливаються в межах 1−3 тисяч гривень на місяць.

Водночас щомісячні інвестиції жінок у догляд за собою варіюються від 9 до понад 100 тис. гривень, як ми вже розповідали в нашій статті раніше . В цю суму, окрім базових косметичних процедур, входять спорт, вітаміни, масажі, доглядова косметика, ін’єкції та ментальне здоров’я.

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