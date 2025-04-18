Скільки чоловіки витрачають на догляд за собою (ціна процедур) — Finance.ua
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Скільки чоловіки витрачають на догляд за собою (ціна процедур)

Особисті фінанси
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Скільки чоловіки витрачають на догляд за собою (ціна процедур)
Скільки чоловіки витрачають на догляд за собою (ціна процедур)
Стереотипи про те, що догляд за собою — «не чоловіча справа», давно в минулому. Сьогодні турбота про себе — це не про моду, а про самоповагу. Колись ми вже писали про те, скільки на себе витрачає сучасна жінка в Україні.
В цій статті розглянемо, як чоловіки ставляться до інвестицій у власну зовнішність та самопочуття, і що саме входить у їхні рутинні витрати.

Скільки сучасний чоловік витрачає на догляд за собою

Щоб оцінити, скільки сучасний чоловік витрачає на догляд за собою, ми вирішили проаналізувати ціни на найпопулярніші чоловічі процедури в трьох великих містах України — Києві, Одесі та Львові. Враховували лише ті послуги, які мають найбільший попит серед чоловіків: стрижка, моделювання бороди / вусів, камуфлювання сивини та манікюр.
Скільки чоловіки витрачають на догляд за собою (ціна процедур)
Вартість послуг також коливається залежно від рівня майстра та престижності закладу.
Чоловіки загалом витрачають на догляд за собою менше, ніж жінки, зосереджуючись переважно на базових потребах — перукарні, засобах для гігієни, спортивних послугах. В середньому витрати коливаються в межах 1−3 тисяч гривень на місяць.
Водночас щомісячні інвестиції жінок у догляд за собою варіюються від 9 до понад 100 тис. гривень, як ми вже розповідали в нашій статті раніше. В цю суму, окрім базових косметичних процедур, входять спорт, вітаміни, масажі, доглядова косметика, ін’єкції та ментальне здоров’я.
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Кредити в Україні

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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