Nissan планує відродити культовий позашляховик Xterra в електроверсії — Finance.ua
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Nissan планує відродити культовий позашляховик Xterra в електроверсії

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Nissan планує відродити культовий позашляховик Xterra в електроверсії
Nissan планує відродити культовий позашляховик Xterra в електроверсії
Культовий позашляховик Nissan Xterra, який підкорив серця автомобілістів, готує своє повернення, але цього разу в електричному вигляді. За словами керівників компанії, нова версія має відповідати духу своїх попередників, поєднуючи міцність і функціональність, яку так любили водії.
«Xterra уособлював справжню впевненість на дорозі, і наша мета — зберегти цю спадщину», — говорить Пандікутіра.
Електрична інтерпретація Xterra буде орієнтована на міських жителів, які прагнуть до активного відпочинку. Це автомобіль для тих, хто насолоджується походами та виїздами на природу, зберігаючи при цьому зв’язок із сучасними технологіями. Розуміння потреб користувачів та їхня ностальгія за старою Xterra стали основними рушіями цієї ідеї.
Шахані, бренд-менеджер, вважає, що Xterra займе своє законне місце в лінійці Nissan. «Ми знаємо, що цей автомобіль викликає живий інтерес у прихильників, і як тільки ми отримаємо схвалення керівництва, розпочнемо роботу над новим проєктом», — додає він.
Соціальні мережі наповнюються питаннями про повернення Xterra, і, незважаючи на зміни в автомобільній індустрії, дух пригод залишається незмінним. Якщо плани здійсняться, ми зможемо побачити оновлений Xterra на дорозі у найближчі кілька років.
За матеріалами:
Ampercar
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