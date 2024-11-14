День фінансів: $100 млрд зовнішнього фінансування, «податок на Google», переваги для підприємців з «клубу білого бізнесу» — Finance.ua

День фінансів: $100 млрд зовнішнього фінансування, «податок на Google», переваги для підприємців з «клубу білого бізнесу» Вчора 17:35

В четвер, 14 листопада, ми розбиралися у статті щодо такої ситуації: покупець сплатив кошти на рахунок ФОПа з вказанням призначення платежу, але вони туди не потрапили, бо банк їх не зараховує. Що робити?

$100 млрд зовнішнього фінансування з 2022 року. З початку повномасштабного вторгнення росії Україна отримала понад $100 млрд зовнішнього бюджетного фінансування. Про це З початку повномасштабного вторгнення росії Україна отримала понад $100 млрд зовнішнього бюджетного фінансування. Про це повідомив очільник фінансового комітету ВР Данило Гетманцев.

Також Україна та Світовий банк домовилися про новий проєкт підтримки на $750 млн.

Адміністрація США до кінця каденції надасть Україні суттєву військову допомогу.

«Податок на Google». Завершилась кампанія декларування особами-нерезидентами, які здійснюють операції з постачання електронних послуг фізичним особам за ІІІ квартал 2024 року.

Зі слів голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, це принесло «гарні результати».

Переваги для підприємців з «клубу білого бізнесу». У Податковому кодексі України вводиться нова «перехідна» норма, якою встановлюються У Податковому кодексі України вводиться нова «перехідна» норма, якою встановлюються особливості адміністрування податків «платників з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства» — так званого «клубу білого бізнесу».

«Власна справа»: скільки грантів вже отримала молодь. 10 українців віком до 25 років стали першими переможцями молодіжної складової г 10 українців віком до 25 років стали першими переможцями молодіжної складової г рантової програми «Власна справа» та отримають півтора мільйона гривень на старт свого бізнесу. За підсумками 21 хвилі програми визначено 443 переможці, які отримають гранти на 107 млн грн.

Мінімалка і прожитковий мінімум у 2025 році. У 2025 році уряд не буде підвищувати соцстандарти населення, бо це величезні видатки для бюджету і на них не знайшли грошей. Про це У 2025 році уряд не буде підвищувати соцстандарти населення, бо це величезні видатки для бюджету і на них не знайшли грошей. Про це повідомила голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа в інтерв’ю Forbes Ukraine.

Гривневі депозити та вклади: яка прибутковість. Головним плюсом гривневого Головним плюсом гривневого депозиту є не лише досить високий у порівнянні з валютними вкладами відсоток прибутковості, а й те, що повернення всіх вкладів незалежно від суми у разі банкрутства банку зараз гарантуються державою.

Дохідність за ОВДП вища, ніж швидкість девальвації. Повномасштабне вторгнення сильно змінило фондовий ринок України. Принаймні, такої думки Повномасштабне вторгнення сильно змінило фондовий ринок України. Принаймні, такої думки дотримується заступник директора з питань торгівлі цінними паперами Dragon Capital Сергій Фурса. Про це він розповів під час дискусії на тему «Інвестиції у фондовий ринок України», яка відбулася в рамках конференції «Жити на відсотки».

До речі, в новому відео фінансовий експерт Олексій Козирев розкаже про: інфляцію, що прискорюється; чому НБУ не підвищив облікову ставку; гривневі депозити та вклади; гривневі ОВДП; дасть прогноз курсу долара та євро на період з 14 листопада по 20 листопада.

Топ-10 найпопулярніших вакансій на ринку праці. Топ-10 професій за кількістю наявних пропозицій роботи на «Єдиному порталі вакансій», створеного Державною службою зайнятості у співпраці з шістьма провідними українськими сайтами з пошуку роботи, Топ-10 професій за кількістю наявних пропозицій роботи на «Єдиному порталі вакансій», створеного Державною службою зайнятості у співпраці з шістьма провідними українськими сайтами з пошуку роботи, виглядає так

Які авто українці купували у жовтні. У жовтні українці та місцеві підприємства придбали 5,5 тисячі нових У жовтні українці та місцеві підприємства придбали 5,5 тисячі нових легковиків . Це дещо більше, ніж було місяцем раніше, на 6,3%, але на подібну величину менше, ніж було зафіксовано рік тому, у жовтні 23-го: −7,2%.

Запис в е-чергу до консульських установ. Для українців за кордоном запроваджені Для українців за кордоном запроваджені важливі зміни в процесі отримання консульських послуг. Вони стосуються запису в електронну чергу.

Найдешевші країни Європи для проживання. Румунія (58%), Болгарія (59%) та Польща (62%) очолюють рейтинг Румунія (58%), Болгарія (59%) та Польща (62%) очолюють рейтинг найбільш доступних країн для проживання у 2024 році. Ці країни мають найнижчі ціни на продукти, одяг, житло та транспорт.

Укрпошта анонсувала марку «Тризуб Незалежності». Дизайнер Володимир Таран Дизайнер Володимир Таран створив композицію, яка поєднує тризуб — головний символ державності — та 8 історичних печаток українських установ і військових органів 1918—1921 років. Серед них і той тризуб, що був затверджений у 1992 році Верховною Радою як державний символ незалежної України.

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