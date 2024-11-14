Які авто українці купували у жовтні (інфографіка) — Finance.ua
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Які авто українці купували у жовтні (інфографіка)

Технології&Авто
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Які авто українці купували у жовтні (інфографіка)
Які авто українці купували у жовтні (інфографіка)
У жовтні українці та місцеві підприємства придбали 5,5 тисячі нових легковиків. Це дещо більше, ніж було місяцем раніше, на 6,3%, але на подібну величину менше, ніж було зафіксовано рік тому, у жовтні 23-го: −7,2%.
Обсяги торгів новими легковиками за минулі 12 місяців трималися на середньому рівні близько 5,8 тис./міс, тож зараз маємо майже середньостатистичний обсяг.
Більшість нових легковиків, як звичайно, у жовтні (97,1%, 5295 шт.) були імпортованими із-за кордону. Частка легковиків, виготовлених в Україні методом крупновузлового складання або переобладнаних з імпортних машинокомплектів склала 2,9% (157 шт.).
Покупцями нових авто переважно були фізичні особи (67%), частка придбаних юридичними особами легковиків склала 33%.
Серед марок найбільше на першу реєстрацію було подано легковиків з емблемами Toyota, Renault та BMW. Ось Топ-10 виробників за підсумками минулого місяця:
Які авто українці купували у жовтні (інфографіка)
З-поміж окремих моделей найчастіше автосалони покидали Renault Duster, Toyota RAV4 та Honda M-NV. Такий вигляд має Топ-10 найпопулярніших нових легковиків жовтня:
Які авто українці купували у жовтні (інфографіка)

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Серед нових легковиків, переобладнаних або виготовлених в Україні та зареєстрованих у жовтні (кількісно вони включені до загального рейтингу), до найпопулярніших увійшли Skoda Karoq (60 шт.) та Skoda Kodiaq (43 шт.), які випускають на закарпатському заводі «Єврокар».
За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
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