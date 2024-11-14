«Власна справа»: скільки грантів вже отримала молодь на започаткування бізнесу (інфографіка) — Finance.ua
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«Власна справа»: скільки грантів вже отримала молодь на започаткування бізнесу (інфографіка)

Кредит&Депозит
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«Власна справа»: скільки грантів вже отримала молодь на започаткування бізнесу (інфографіка)
«Власна справа»: скільки грантів вже отримала молодь на започаткування бізнесу (інфографіка)
10 українців віком до 25 років стали першими переможцями молодіжної складової грантової програми «Власна справа» та отримають півтора мільйона гривень на старт свого бізнесу. За підсумками 21 хвилі програми визначено 443 переможці, які отримають гранти на 107 млн грн.
Від початку дії програми її переможцями стали майже 21 тисяча українців, в їхній бізнес держава інвестує 5 млрд грн.
Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко.
Серед отримувачів мікрогрантів 21 хвилі — 58% жінок, 34% чоловіків та 8% юридичних осіб. 75% з них мають вищу освіту.
Найбільше грантоотримувачів із Львівської (47), Харківської (35), Київської (35), Вінницької (29) областей, а також Києва (39).
Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.
«Власна справа»: скільки грантів вже отримала молодь на започаткування бізнесу (інфографіка)

Як працює програма

За грантовою програмою «Власна мправа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн.
Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності.
Для отримання гранту понад 75 тис. грн обов’язковою умовою надання коштів є створення 1−2 робочих місць залежно від суми гранту.
Українці віком до 25 років можуть отримати грант розміром до 150 тисяч гривень із зобов’язанням зареєструватись як ФОП, вимога створити робочі місця для них не обов’язкова.

Куди підуть кошти

Кошти гранту можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Заявки на отримання гранту подаються через портал Дія разом з бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.
Інформацію щодо отримання гранту за програмою «Власна справа» можна знайти на сайті програми.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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